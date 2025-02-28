HK Express再推單程$0機票　航點加推東京福岡台北等【附搶飛網】

HK Express香港快運繼昨早（27日）突然推出驚喜單程機票低至0元優惠，今日（28日）繼續推0元優惠，並額外加堆更多航點，包括台北、台中、高雄、富國島、東京（成田）、福岡及名古屋等，今起發售售完即止，旅遊日期為3月3日至10月25日。



指定搶飛網站

香港快運公布，今日額外加推更多0元單程機票航點，售完即止，旅遊日期為年3月3日至10月25日，指定日子除外。航點詳情如下：

北京（大興）、台北、台中、高雄、花蓮、富國島、峴港、河內、芽莊、東京（成田）、福岡、名古屋、廣島、仙台



HK Express香港快運推出0元單程機票。（香港快運提供）

快運提醒輪候人數會較多，須耐心等候及不要關閉瀏覽器，且只適用於指定網頁不適用於手機應用程式及微信小程序，票價不包括相關稅項及附加費。

截至早上11時，網頁顯示輪候時間多於一個小時。（網頁截圖）

須通過指定網頁搶優惠機票

香港快運提醒，必須通過指定網頁搶優惠機票（按此），並不適用於香港快運手機App及微信小程序，而輪候人數會較多，需要耐心等候，不要關閉瀏覽器。

截至早上11時，網頁顯示輪候時間多於一個小時。