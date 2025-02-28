預算案｜拆兩帳演繹滅赤期 許正宇否認是財技：唔係今日編制出嚟
撰文：吳綽詩
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政府財赤下，新一份財政預算案預計2026/27年度經營帳目滅赤，但非經營帳目料2029/30年度仍然「見紅」，未提及何時能滅赤。財經事務及庫務局局長許正宇今早（28日）回應，否認分成兩帳目來看是財技，強調絕對不會於經營性開支發債。
財經事務及庫務局局長許正宇今早出席電台節目後，被問到今次帳目分成經營和非經營兩部分，有聲音質疑是否財技，他回應指兩項帳目一直存在，並非今日才編製出來，「或是做財技，絕對不是」。
往後討論赤字必綜合兩者 許正宇解釋拆帳讓市民知悉如何得出數字
他解釋，兩方面帳目在本質上有區別，因投資型開支有利香港社會的長遠經濟，故必須去做，但經營性開支會嚴守，強調絕對不會發債，發債只會用於長遠投資，包括基礎建設和工務工程。至於往後討論赤字是否也分開兩項帳目去看，他表示最終一定是綜合兩者檢視，而今次分開解釋，是讓市民知道如何得出數字。
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