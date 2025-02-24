財政預算案｜外地籃球博彩點玩？「主客」估輸贏　如足球有讓分盤

財政司司長陳茂波將於周三（26日）公布新一份《財政預算案》，有消息指籃球博彩「開綠燈」的呼聲高。如果《財政預算案》宣布籃球博彩合法化，玩法跟足球博彩有什麼分別？會有什麼投注選項？參考澳門及外國博彩公司，跟大家簡介一下籃球博彩的元素。



馬會目前有提供足球博彩「足智彩」。

籃球博彩合法化玩法｜有什麼比賽投注？

美國的NBA是世上最受歡迎的籃球聯賽，澳門彩票有限公司及很多外國博彩公司都有提供NBA的投注。全球的籃球賽事林林種種，以近日澳彩有開盤的比賽為例，還有美國的NCAA、日本女子籃球聯賽、澳洲女子籃球聯賽、土耳其女子籃球聯賽、土耳其甲組籃球聯賽。國際賽有亞洲盃外圍賽、世界盃歐洲區外圍賽及美國盃外圍賽等。

在玩法種類方面，澳彩提供籃球投注多年，最基本有賭那一隊贏輸的標準盤，而最普遍的投注選項有讓分盤及全場總得分的上下盤。

籃球博彩會否在香港合法化？（Getty Images）

籃球博彩合法化玩法｜標準盤

最簡單的玩法，估主隊或者客隊贏，類似足球博彩的主客和，但籃球沒有和波，加時直至分勝負為止，所以籃球博彩只設「主客」，沒有和波的選項。

籃球博彩合法化玩法｜讓分盤

與目前足球博彩的讓球盤玩法相似，以日本女子籃球聯賽豐田羚羊女籃對香頌魔術女籃為例，主隊受讓1.5分。如果豐田羚羊女籃贏波以至小負1分差距，會開出下盤；香頌魔術女籃要贏到2分差距或以上才開到上盤。

籃球博彩。（Getty Images）

籃球博彩合法化玩法｜全場總得分上下盤

與目前足球博彩的入球大細玩法相似，再以日本女子籃球聯賽豐田羚羊女籃對香頌魔術女籃為例，如果兩隊總得分超過137.5分為上盤，少於為下盤。玩法簡單，兩隊合共射入138分則為上盤，即開「大」，而射入137分則為下盤，即開「細」。

籃球博彩合法化玩法｜總得分單雙數

與目前足球博彩的入球單雙相似，估計比賽雙方的總得分為單數還是雙數。

籃球博彩合法化玩法｜上半場讓分盤

只計上半場頭兩節賽果的讓分盤，又以日本女子籃球聯賽豐田羚羊女籃對香頌魔術女籃為例，主隊上半場受讓0.5分，如果豐田羚羊女籃半場領先或賽和則開出下盤，若果香頌魔術女籃半場領先的話，則開出上盤。

籃球博彩合法化玩法｜上半場總得分上下盤

可以當成半場入球大細的籃球版，再以日本女子籃球聯賽豐田羚羊女籃對香頌魔術女籃為例，若果上半場兩隊總分高於68.5分為上盤，而少於這個分數則為下盤。

NBA球星勒邦占士。（路透社）

籃球博彩合法化玩法｜半全場賽果

估半場及全場賽果的組合，有6個選項可以玩，分別為「主主」、「主客」、「和主」、「和客」、「客主」及「客客」。舉例說，「和主」為雙方半場打成平手，主隊全場取勝。玩法類似目前足球博彩的半全場，但由於籃球全場沒有和局，所以選項比足球少3項。

籃球博彩合法化玩法｜球隊取勝分差

除了估主隊或客隊贏波，還要估贏幾多分。根據澳門彩票有限公司的玩法，主客各開7個選擇，分別為「贏1-2分」、「贏3-6分」、「贏7-9分」、「贏10-13分」、「贏14-16分」、「贏17-20分」以及「贏21分或以上」。

籃球博彩合法化玩法｜即場投注

足球博彩有即場投注，籃球亦有，例如會提供讓分盤的即場投注。根據比賽形勢，讓分盤的盤路及賠率都會改變。

NBA球星居里。（路透社）

籃球博彩合法化玩法｜冠軍

除了每場賽果相關的玩法，還有整項賽事的冠軍投注。目前足球博彩有英超冠軍、歐聯冠軍等投注選項，而在籃球亦有。以澳門彩票有限公司為例，他們有開NBA西岸冠軍、東岸冠軍及總冠軍的選項。目前今季NBA的總冠軍大熱為塞爾特人，次熱為雷霆。

籃球博彩合法化玩法｜其他

外國博彩公司的籃球博彩玩法更加多，難以盡錄，例如有類似足球首名入球的首個得分球員，還有每個球員的得分大細、籃板大細、助攻大細、三分球大細。