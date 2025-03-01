啟德體育園開幕｜從大大小小壓測演練走到今天　多圖重溫一文睇盡

耗資319億興建的啟德體育園今日（1日）開幕，為確保運作順暢，港府自去年10月開始至今已舉行逾10場壓力測試演練，人數由最初超過1500名觀眾參與演練，到後來增至數千人，其中一次更有大約63000名觀眾參與，模擬全部場館同時舉辦活動、及同時散場。10數場壓力測試演練，有關當局都表示測試順利，每次都有優化，開幕日情況又會如何？

其間，體育園也有小蝦碌，如上月「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，因主場館内一條扶手電梯故障，導致演唱會延遲15分鐘開場。另外，宋皇臺站至青年運動場路段不設上蓋，有觀眾曾要冒雨入場，也惹來須改善之聲。體育園開幕在即，參與演練及測試活動的市民對體育園又有哪些意見，立即重溫。



啟德體育園主場館今日（16日）舉行正式開幕前最後一次演練「啟德主場館繽Fun Day」，設綜藝表演，參與演練人數達63,000人。（盧翊銘攝）

去年10月起，當局陸續進行壓力測試演練，最初是在啟德青年運動場一場本地足球比賽，有超過1500名觀眾入場。第二次測試則是一場欖球賽，約2500名觀眾入場，雖然當日入場及離場時有雨，但當局表示安排整體順利。

至去年底，當局除了啟德青年運動場外，亦開始測試啟德體藝館，以進一步評估及測試兩個場地及其周邊配套設施在同時舉辦接近最高可容納觀眾人數活動時的承載能力，在12月8日的演練，就有約11000名來自30多個政策局和部門的政府僱員，以及包括當區居民在内約1000名的地區人士參與。

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在今年年初1月24日時，當局更發起最大規模的壓力測試演練，同時使用啟德體育園內全部場館，包括主場館、體藝館及青年運動場，並動用了約63000名觀眾參與，模擬全部場館同時舉辦活動、同時散場、觀眾人數同時達到最高容量。

政務司司長陳國基當時就指，演練期間，參與人士進場、離場，以及公共交通等相關安排更趨完善有序，各單位在處理模擬突發事件時亦能迅速應對。不過，在這麼多次壓力測試演練中，就曾發生一些事故或意外，如場地設施故障，大會安排不周等情況發生，為人垢病。

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壞扶手電梯

啟德體育園主場館上月18日舉行慈善演唱會「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」，為主場館首場演出活動。不過，當晚場内一條接駁3樓至5樓的扶手電梯發生故障，導致場内只剩一條扶手電梯可從3樓前往5樓，成為進場「樽頸位」。

活動原定於下午6時20分開場，惟已到開場時間仍有數百名觀眾在排隊等候入場。現場有排隊觀眾抱怨「企到完場呀我哋」、「正式咁樣搞法大鑊啦」。

演唱會最終在6時35分才正式開場，比原定時間遲了15分鐘。體育專員蔡健斌之後解釋，由於扶手電梯發生故障，因此啟動應變機制，臨時在2樓看台增設座位，與主辦單位溝通後，決定延遲開場時間。

1月18日「FOUR in LOVE萬人CHARITY LIVE 2025」慈善演唱會



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宋皇臺站至體育園通道不設上蓋 市民冒雨入場

由宋皇臺港鐵站步行至啟德體育園青年運動場，大概需時5分鐘，該路段不設上蓋。去年11月，青年運動場舉行15人國際欖球賽，入場及散場時均下大雨，不少市民需冒雨入場，場面狼狽。散場時，園方亦需派發雨衣，有市民曾批評體育園至地鐵站不設「瓦遮頭」乃一大敗筆。立法會議員田北辰亦曾批評「宋皇臺站去到青年運動場嘅一段竟然冇瓦遮頭，冇理由呢啲百億工程居然要慳呢啲錢。」

有觀眾拿着瑜伽墊放在頭上擋雨。(黃浩謙攝)

保安局局長鄧炳強當日則回應指「世界有好多運動場都未必有上蓋，可以去到其他地方，咁我諗今次正好係一個測試，如果落雨嘅時間，我哋點應對」。至於會否有措施加強，他當時則回應「睇睇先」。

市民指燈光刺眼

去年12月，啟德體藝館舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》。有觀眾認為舞台燈光刺眼，看完演出後有眼乾情況。及後主場館舉辦大專欖球賽時，同樣有觀眾提出燈光刺眼，加上部份看台邊的玻璃位容易反光，令眼睛感到不適。

12月20日《CHILL เก่ง Music Festival》

