送貨員涉殺3歲親女　女童母稱怕女兒被社署接管　無向社工求助

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，辯方繼續盤問被告女友時，質疑女友指被告向女兒淋水，及捉腳撼地撞頭等事均沒有發生，女友不同意。辯方又質疑，若女友曾見被告對女兒用暴力，為何沒有帶走女兒，或向社工求助，女友稱若社工知她再與被告一起，女兒會再被接管，她亦因被告的問題而不敢找社工。此外，控方又播放被告的會面錄影，被告稱他在廁所聽到女兒掉下床的聲音，他往查看時見女兒像睡著沒有反應。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪承的女友梁小欣(圖)稱若被社工知她再與被告一起，社署會再接管其女兒雅思。（朱棨新攝）

辯方指梁亦曾搖晃雅思

辯方盤問梁小欣，有關2020年7月7日所發生的爭執事件，辯方指出，當日被告在晚飯時曾問雅思，有沒有叔叔來過他們家，雅思表示有。梁稱，當日被告的說法應該是：「有冇男上上來『依依呀呀』？」雅思亦跟被告說法指梁和男人「依依呀呀」，所以她才憤而打雅思的嘴巴兩下。辯方指梁捉住雅思搖了兩下，並把她推落被告的膝頭。梁指不可能，因為雅思當時坐在嬰兒椅上，她只可以伸手打其嘴巴。

指被告只搖晃雅思兩次

辯方又指，梁稱被告曾搖晃雅思8到10次，事實上並無此事，被告只有在5月23日及7月18日搖晃雅思兩次。梁不同意，她只是忘記事情發生的日子，又稱無必要誣捏被告，她只是忘記時間。

指淋水及壓心口事件無發生

辯方續指出，淋水事件亦只是發生過兩次，原因雅思大小便時弄髒了，被告要為她清潔。梁不同意，並指被告講明女兒喊才淋她，又說：「bb無瀨屎瀨尿。」辯方再指，壓心口等並無發生，梁稱她是親眼目睹。辯方最後指捉腳撼地撞頭等事件亦無發生，梁不同意，更激動說：「呢啲咁匪夷所思嘅嘢係得佢先諗得出，我自己講出嚟都覺得好奇怪。」

質疑梁未向家人朋友提及

辯方又問梁為何從未向家人朋友講及被告的行為，梁稱她說出會好「大鑊」。辯方指梁指被告用手指篤雅思的額頭，實情時被告用手指「掂」，梁不同意，並激動說：「佢做左乜都唔認，你不如叫佢連淋過我（腐液）都唔好認啦！」

指被告無搣雅思耳朵

辯方續指，雅思耳朵上的紅印是皮膚問題，非由被告所做成，梁不同意，辯方續指，若傷勢由被告造成，為何梁會形容被告和雅思是「糖黐豆」。梁指被告通常搣完就當無事，辯方續向梁指出，在深水埗的單位內，被告根本沒有「搣」過雅思的耳朵，梁苦笑稱：「佢好嘢呀真係，好啦，佢全部都無做過，你問我當然唔同意。」

質疑梁沒向社工求助

辯方質疑梁在暴力事件發生後沒帶雅思離開，梁稱如事她帶雅思離開，只會令事件再發酵，她和雅思搬離被告家人沙田的家後搬到深水埗，又碰上疫情，她無處可去。辯方質疑梁沒向社工求助，梁稱她不可以這樣做，因為社工知道她與被告接觸，雅思便會再被社署接管，被告便會像以前般對待她。辯方質疑無人阻她接觸社工，梁稱因為被告的緣故，她不敢。

被告稱掉下床時他在廁所

控方又播放被告的錄影會面，被告供稱事發時他在廁所，聽到雅思掉下床的聲音後上前查看，但雅思像睡覺般沒反應。他嘗試叫醒雅思，雅思其後有抽搐的反應。

案件編號：HCCC61/2022