涉助中槍「健仔」等4人潛逃 幼兒教育助理被控妨礙司法提堂
撰文：賴琦
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警方國安處早前拘捕一名26歲女子，指她涉嫌曾助2019年暴動中槍「健仔」曾志健等4人潛逃，控告她妨礙司法公正罪，其案件今(10日)在東區法院提堂，她暫時毋須答辯，主任裁判官蘇文隆把案押後至 5 月 6 再訊，女被告需還柙候訊。
被告吳淑慧（26 歲，幼兒教育助理）被控一項「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」。指她於 2020 年 10 月至 2022 年 7 月 13 日期間，在港連同他人，作出意圖妨礙司法公正的作為，即意圖阻撓馮清華、曾志健、王愷銘、及案發時未成年的黃姓少年接受刑事法律程序。
「健仔」曾志健在2019年反修例期間，曾在荃灣被警員開槍擊中胸膛。曾在等候法庭處理其暴動案時潛逃，約一年多後，曾與另3人在西貢被捕。曾承認暴動、襲警、意圖妨礙司法公正等罪，2023 年被判囚 47 個月。
案件編號：ESCC347/2025
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