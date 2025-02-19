督察強吻懷孕店員被判囚　指事主聞不到酒氣不可信　上訴求翻案

已婚高級督察涉強吻及非禮一名懷孕3個月的女店員，之後更圖支付百萬元，以換取對方不追究事件，他早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，判囚6個月2周。督察不服定罪提出上訴，高等法院今（19日）開庭聽取陳詞。李質疑事主夫婦非可靠證人，特別是來調查的警員也稱聞到督察有酒氣，但女事主卻稱沒有聞到，直指事主作個大話也絕不稀奇。暫委法官李俊文押後至3個月內頒布判決。



上訴人李卓賢，早前被裁定非禮及意圖妨礙司法公正罪成，被判囚6個月2周。控罪指，李於2021年11月23日，在尖沙咀美麗華廣場一期2樓一店舖內猥褻侵犯女子X；並在同日同地作出意圖妨礙司法公正的行為，即向X及其丈夫 Y提議給予他們一筆金錢，以換取X不追究他的猥褻侵犯。

上訴人李卓賢因非禮及妨礙司法公正罪成，被判囚6個半月。(資料圖片/朱棨新攝)

警員聞到酒氣但兩事主稱聞不到

李今由前任裁判官黃汝榮大律師代表。黃補充書面陳詞指，上訴理據之一是女事主X及及丈夫Y不可信。黃指，接報調查的警員聞到帶住口罩的李有酒氣，但X和Y卻指聞不到李有酒氣。如被告曾揸胸及強吻X，X一定會聞到被告有酒味，Y亦會在與被告多番糾纏間聞到酒氣。黃指，X夫婦聞不到酒氣絕對是一個揮之不去的疑點，令人難以置信。

認為X是蓄意隱瞞

黃續指，據閉路電視片段，被告對X稱：「Whiskey highball soda 其實幾難飲，但我都飲慣。」但X堅稱聞不到被告有酒氣。黃認為X心裏在盤算，故她一律回答不知道被告曾喝酒。黃形容X抵賴：「唔係事有湊巧，直情係蓄意隱瞞。」

認為揸胸事件說謊亦不稀奇

黃又指，李及X就休息室內發生的非禮事件敘述不一，X聲稱李在休息室內脫下口罩再強吻她。黃則指，閉路電視片段顯示，李進入休息室前已將脫下口罩放在袋內，離開休息室時再戴上。黃指，此反映X聲稱李強吻她一說不成立，就揸胸一事：「作個大話都絕對唔係稀奇嘅事」。

案件編號：HCMA 363/2023