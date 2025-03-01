2025最佳飛機經濟艙榜單　這航空憑「1強項」奪冠　國泰廁所獲讚

澳洲旅遊雜誌《Escape》從經濟艙座位間距、餐飲、機上服務等，幾個評選指標做綜合評分，公佈2025年最佳經濟艙榜單。



其中卡塔爾航空因在多個評選指標中表現優異，獲選為年度最佳經濟艙。

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經濟艙座位間距

全日空、日本航空以及大韓航空提供了高達86公分的腿部空間，遠超國際平均值的81至82公分。其中，大韓航空更以其寬敞座位，在最近在2025年航空公司評級排名中榮獲「世界最佳經濟艙」稱號。至於座椅寬度，新加坡航空以48公分的座位寬度領先，國泰航空和卡塔爾航空則提供44.45至47公分的空間，帶來更舒適的乘坐體驗。

食物與飲品

卡塔爾航空的經濟艙提供3種主餐選擇，份量高達300克，遠高於一般航空公司的240克，而且還無限供應小吃，深受旅客們的喜愛。法國航空在所有艙等提供香檳，新加坡航空則有專業調酒師設計的飲品單，澳洲航空和墨西哥航空更是提供各式優質澳洲葡萄酒和龍舌蘭酒，令人驚艷。

機上服務

機組人員服務，是卡塔爾航空唯一沒有名列前茅的評分指標。據Skytrax評比，新加坡航空2024年榮獲「最佳機組人員」稱號，全日空與印尼鷹航空則緊追在後。維珍澳洲航空更是在Airline Ratings的評選中，連續7年蟬聯「全球最佳機組人員」，展現優質服務的穩定性。

機上Wifi網路

免費機上Wifi正成為航空公司提升乘客體驗的重要因素。卡塔爾航空和夏威夷航空在多款機型上提供免費Wifi，阿聯酋航空與新加坡航空則向忠誠會員免費開放。此外，部分航空公司也會為乘客提供額外服務，如大韓航空的拖鞋、瑞士國際航空的瑞士朱古力，以及漢莎航空的「臥鋪排」，都大大提升了旅客在長途飛行中的舒適度。

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洗手間數量

對於長途旅客而言，洗手間數量與分佈至關重要。卡塔爾航空、阿聯酋航空、馬來西亞航空和國泰航空的廁所與乘客比是業界最佳，每38名乘客就有一間洗手間，而澳洲航空的A380和787-9型號飛機則為每48名乘客一間。

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