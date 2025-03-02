孫東：財赤下仍需繼續發展人工智能　拓展應用於醫療、教育等領域

創新科技及工業局局長孫東今日（2日）在商台節目指，政府面臨公共財政嚴峻挑戰下，仍要繼續發展人工智能，認為有助推動高質量發展。他說未來會在政府內部拓展應用，亦會在金融、醫療、教育等領域運用。 政府將公布涉及人工智能技術的開發和使用指引，保障私隱。



另外，去年本港初創企業達到4,700間，增長超過1成。孫東認為，這顯示本港營商環境有吸引力，將有更多人才來港發展。



《財政預算案》提出將人工智能發展列為關鍵產業， 政府更預留10億元成立香港人工智能研發院。孫東指，期望研發院幫助在算法和科技上取得突破，下一步會爭取數據共享，包括與內地跨境數據流通，並引入國際數據，將香港打造成「數據港」。

香港生成式人工智能研發中心日前宣布，推出香港首個人工智能大語言模型「HKGAI V1」，涵蓋5個系統。孫東指，模型以香港原生數據再結合DeepSeek，希望能應用在不同領域。至於私隱方面，政府將公布涉及人工智能技術的開發和使用指引。

去年本港初創企業增長超過1成 孫東：本港營商環境有吸引力

為推展新型工業發展，孫東表示近日批出「新型工業加速計劃」首宗申請，支持企業設立全新智能生產設施。去年本港初創企業達到4,700間，增長超過1成，他認為顯示本港營商環境有吸引力，將有更多人才來港發展。

孫東又認為，香港要建設國際創新科技中心，要有自己的「明星企業」，會透過「創科加速器先導計劃」，為企業配對資助，期望有更多具經驗的初創企業，來港建立基地。