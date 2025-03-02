北上消費｜昨36萬港人北上　較上周微跌900人　連續3周末突破35萬

農曆新年後，下一個周末長假期要到下月中的復活節，北上繼續成為港人周末活動。上周六（1日）有36萬人次北上，按周微跌約900人，但同時是連續第三個周末，突破35萬人。內地旅客方面，昨有12.9萬人來港，較對上一個周六升3,800人。



北上繼續成為港人周末活動。(資料圖片)

據入境處數字，昨日有44.2萬人次香港居民出境。撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境人數，有361,761人次的港人經陸路、水路或高鐵前往內地，按周微跌898人。當中，11.2萬人經羅湖口岸北上，其次有9.3萬人經落馬洲支線口岸過關，另有近6.4萬人經深圳灣口岸。

內地旅客方面，昨日有近12.9萬人次訪港，較上周增加3,800人次，按周升3%。深圳居民一簽多行自去年12月恢復以來近三個月，經港深相連口岸來港人數，上月新年後從低位回升，而昨日來港的內地旅客中，有63.7%，即近8.2萬人，經羅湖、落馬洲支線、香園圍、落馬洲、文錦渡或深圳灣6個相連深圳口岸來港，創春節黃金周後的新高。

另外，昨日有超過三萬人次的內地旅客經高鐵入境香港，同樣是春節黃金周後的新高。