北上消費｜港人去年深圳電子交易逾120億元　成境外遊客消費主力

港人北上消費熱度不減，且電子交易使用量急增。人民銀行深圳市分行日前發布的數據顯示，香港居民去年在深圳的非現金支付交易達到1.04億筆，按年增長72%；總金額高達122.73億元，按年增加81%，成為深圳境外遊客的消費主力。



香港居民去年在深圳的非現金支付交易達到1.04億筆。（視覺中國/資料圖片）

「周末經濟」特徵明顯 成當地重要消費引擎

深圳人行表示，港人赴深圳消費的「周末經濟」特徵明顯。從支付時段分析，港人來深消費呈現「波浪式」上升態勢，周末及節假日交易頻次，顯著高於工作日的日均水平，而「周末經濟」亦已成為重要消費引擎。

人民銀行深圳市分行日前發布的數據顯示，2024年境外人士在深圳的非現金支付交易總數1.46億筆、金額達198.87億元，分別按年增長62%及78%，增幅超過全國平均水平。其中，港澳台人士是境外群體在深圳消費的絕對主力，三地人員交易金額合計佔85%。

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商超與餐飲佔60% 醫療領域增長顯著

以消費領域分析，商超與餐飲兩大領域吸納了約60%外來消費。其中，大型商超是境外人士來深購物的主要陣地，交易金額在商超行業中佔比近2成；連鎖品牌餐飲最受境外人士青睞，輕食品牌、國際快餐巨頭的交易金額佔據外國人餐飲消費的近4成。

此外，醫療領域是境外人士的主要消費「增長點」。境外人士在大健康領域的消費熱情持續升溫，交易金額同比增長65%。其中，口腔診所佔此領域消費的50%，到公立醫院看病及光顧醫美整形，也愈來愈受境外人士歡迎。

微信及支付寶佔66% 「外卡內綁」及「外包內用」增長大

從消費支付方式看，深圳銀行的便捷開戶為境外人士提供了極大便利，開戶後綁定微信、支付寶的方式佔66%。「外卡內綁」、「外包內用」等創新移動支付方式，也逐漸被更多境外人士接受，交易筆數按年增長2.4倍及1.8倍。此外，境外銀聯卡和國際銀行卡的刷卡筆數，也分別按年增長147%及58%。