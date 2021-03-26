確診大廈食肆｜染疫空姐檢測日到上環Pacific Coffee　2大廈強檢

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-26 23:33

本港新冠肺炎疫情反覆，本港今日錄得11宗新增個案，當中有一宗是本地源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新患者住址及行蹤，該名感染源頭不明的38歲日本籍空姐，在本月24日於社區檢測中心採集樣本當天，曾到訪上環的Pacific Coffee，而她所居住的銅鑼灣禮賢大廈亦被納入強制檢測公告。

染疫的日籍空姐曾到訪上環The L.Plaza的Pacific Coffee。（Google地圖）

本港今日新增一宗源頭不明的本地個案，涉及一名38歲日本籍女子，為空中服務員（#11434）。

最新資料顯示，該名患者曾在3月24日到訪上環The L.Plaza的Pacific Coffee 。在今天的疫情記者會中，衞生防護中心曾透露，患者在24日到社區檢測中心檢測，即在檢測當天，她曾到訪該咖啡店 。

未公佈Shake Shack分店

不過在今天的記者會中，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生曾表示，患者除了在3月24日到訪Pacific Coffee 外，15日亦曾去過；她在3月6日及7日，亦曾分別去過Shake Shack和Doubleshot，但並未有公佈Shake Shack的分店地址，後者則在中環。

▼3月21日確診患者居住大廈及行蹤▼

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禮賢大廈、大窩口邨富秀樓要強檢

至於住址方面，今日新增一幢大廈上榜，該名染疫空姐報稱住在銅鑼灣禮頓道62號禮賢大廈，政府晚上宣布，將禮賢大廈納入強制檢測公告的大廈；而由於大窩口邨富秀樓亦新增一名患者與本地個案相關，故同樣需要強檢。

食物及衞生局公布強制檢測公告，於3月13日至26日期間，曾身處上述兩個地方之一超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月28日或之前接受病毒檢測。受檢人士若在3月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日（27日）會在大窩口邨富秀樓增設流動採樣站，為當區須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至 4月1日（星期四）。

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另外，在今天新增的8宗輸入個案中，有六人分別住在油麻地香港海景絲麗酒店、西營盤華麗都會酒店，以及尖沙咀君怡酒店。