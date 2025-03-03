廉署控派對產品供應商原會計主管虧空公款1800萬　冒簽500張支票

廉政公署今日（3日）落案起訴派對產品供應商DSL Holding Limited時任會計主管，控告他涉嫌冒簽近500張支票，虧空公款共約1,800萬元。案件今日在東區裁判法院提訊，稍後將交付高等法院進行答辯。



被告涉7項盜竊罪名 獲准保釋候審

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查。47歲譚俊鋒被告擔任DSL會計及行政主管，被控七項盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》第9條。被告今日無須答辯，主任裁判官蘇文隆將案件押後至4月28日再提訊，以待控方申請將案件交付高等法院進行答辯，期間被告獲准保釋。

被告為公司會計部唯一職員 惟非銀行戶口簽署人

廉署表示，DSL是一間派對產品供應商，被告於案發時是該公司會計部的唯一職員，負責製備及保管公司所有會計紀錄及支票，但他並非DSL銀行戶口的簽署人。

廉政公署。（蘇煒然攝）

犯案期長達6年半 被告訛稱須採購物資或向生產商結帳

控罪指被告涉嫌於2017年8月至2024年2月期間，從DSL偷竊多筆款項共約1,800萬元。廉署調查發現，被告涉嫌向公司訛稱須採購物資或向生產商結帳，並冒簽近500張支票，從DSL的銀行戶口提取共約1,800萬元。

DSL在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員程智威代表出庭。