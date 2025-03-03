廉署去年接2058宗貪污投訴按年升3%　涉警隊佔最多　懲教處第二

負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日（3日）彙報2024年工作概況。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思稱，廉署去年接獲2,058宗貪污投訴，較前年升3%，當中1,636宗可追查。



其中涉及警隊的投訴有108宗，是政府部門當中最多，當中81宗為可追查。其次為懲教署，去年錄得44宗貪污投訴，較前年升一倍，當中34宗為可追查。第三則是食環署，錄得40宗投訴，較前年跌兩成。



負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會今日（3日）彙報2024年工作概況。（盧翊銘攝）

陳智思稱，廉署去年接獲2,058宗貪污投訴，共檢控207人，涉及104宗案件，同年有119人被定罪。各諮詢委員會對廉署工作高度評價。

去年懲教署投訴升一倍 10宗署方主動轉介

陳智思說，去年涉及政府部門的投訴有480宗，較去年同期上升6%，不過整體數字低於過去5年平均每年接獲的548宗，反映整體市民投訴數字仍然偏低。

涉及警隊的投訴有108宗，是政府部門當中最多，當中81宗為可追查。其次為懲教署，去年錄得44宗貪污投訴，較前年升一倍，當中34宗為可追查。陳智思說，懲教署的投訴雖然增加，但去年並未有檢控，可見貪污情況未必變得嚴重。44宗有10宗是懲教署主動轉介，投訴內容及調查階段不便透露。

年內有16名公務員涉及貪污或其他違法行為被檢控，而轉介相關決策局和部門考慮紀律處分和行政處理的政府人員共有64名，涉及31宗案件。

陳智思稱，廉署去年接獲2,058宗貪污投訴，共檢控207人。（盧翊銘攝）

港鐵及馬會投訴升逾兩倍 陳智思：主要涉及人事管理

公共機構方面，醫管局、港鐵及馬會錄得最多貪污投訴。其中港鐵有15宗，較前年上升超過兩倍。馬會佔12宗，較前年上升超過三倍。

陳智思說，港鐵和馬會的投訴百份比雖然增幅大，但投訴數字低。投訴個案主要涉及人事管理，而非服務的投訴，相信不是業務問題。他強調，廉署會跟進所有投訴，也會與不同監管機構合作。

私營機構投訴錄1438宗 陳智思：未必會即時檢控

私營機構方面，去年共接獲1438宗投訴，其中樓宇管理業的投訴佔最多，有509宗；其次是建造業，有190宗，按年升45%；第三為金融及保險業，有140宗。

廉署與競委會首次聯合執法，成功搗破一個涉嫌透過貪污和圍標，操控樓宇維修工程招標程序的犯罪集團。

陳智思說，廉署接獲投訴後未必即時檢控，過程可能長達一年、甚至超過10年。他說，整體仍需視乎平均投訴數字及廉潔文化有否大改變，目前未見出現系統性問題和集團式貪污情況，強調香港仍是全球最廉潔的地方。

陳健波：外國反貪人員到訪大灣區後「徹底改觀」

貪污問題諮詢委員會主席陳健波表示，廉署學院為海外反貪機構舉辦了23次培訓，吸引超過70個國家、逾2200名反貪人員參加。培訓加入內地考察行程，委員會認為這項安排是香港擔當超級聯絡人的最佳典範，他指不少外國朋友經常讀到關於中國的「負評」，但當他們親自到訪大灣區，對中國「徹底改觀」，發現很多負評都是對香港抺黑。

防止貪污諮詢委員會主席黃天祐則稱，防貪處於去年完成69份審查工作報告，並向政府部門及其他機構提供1,783次防貪意見。