黎智英受盤問｜被指犠牲香港為美爭取利益　黎強調爭取香港的自由

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（3日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第50天自辯。控方盤問時指黎案發時主張美國取消香港的特殊待遇，又要求外國制裁香港，是犧牲香港的利益，為美國爭取利益。黎否認說法，強調他在爭取香港的自由，而非美國的利益。控方完成盤問，案件押後至本周三讓辯方作覆問，約需時一天，料本周四完成所有舉證。



黎智英否認犠牲香港為美國爭取利益，強調他一直都在爭取香港的自由。

提議貿易談判與港自由法治掛勾

控方盤問時指，涉案期間中美展開貿易談判，美國亦就取消香港的特殊待遇等取態，控方指黎主張在中美貿易談判時，與香港自由問題掛勾，又引述黎於2020年11月29日，及12月1日的「Live Chat with Jimmy Lai」節目，指黎當時稱希望拜登就任總統後，談判時會把香港的法治自由問題，及新疆的人權問題掛勾。黎同意他主張把兩者掛勾，並成談判的預設條件。控方指此屬對中港的敵對行為，黎否認，強調他關心人權問題，認為這樣做非常重要。

認2019年已有這想法

控方又指，黎在2019年時已有相類看法，並展示黎於同年8月向助手Mark Simon傳送的訊息，提到黎打算在《華爾街日報》發表談及把兩者掛勾的文章，他並在訊息稱：「我們已經消滅奴隸制度，為何不可以是暴政」。黎同意，並認「暴政」指中共的行為，但否認是幫美國消滅中共。

控方指黎智英不止一次在其節目提到要把貿易談判與香港的法治自由情況掛勾。

認同取消特殊待遇是當時想法

控方續指黎曾在2020年7月向助手Mark Simon發訊息稱，認為美國不應取消香港的特殊待遇，因為《國安法》來臨，香港已「玩完」。但他再考慮後，改口稱正確，因為此舉會關閉中國對外的「窗口」，令中國更易答應美國的要求。

黎稱他當時認同做法是基於當時狀況。法官李運騰問，若中國仍無答應美國的要求，黎是否仍認為香港不應再獲特殊待遇，黎稱當時無想太遠。

黎否認透過助手要求美制裁中國

黎在盤問下同意Mark Simon會把其訊息轉告時任美國國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel。控方指黎透過Mark Simon要求美國制裁中國，從而令中國不再打壓香港，黎否認。控方直指黎不是爭取香港的利益，而是為美國爭取利益，黎否認，並強調在爭取香港的自由。

美取消港特殊待遇黎覺出了口氣

控方續展示同年11月29日刊登，由黎撰寫的文章〈天下圍中 拜登騎虎難下〉，黎稱：「川普(特朗普)取消香港的特殊貿易地位...打撃中共在貿易、外交以至政治上的靈活性...令為國安法蹂躪喘不過氣來的港人感到有人為我們出氣而寄存希望。」控方問，美國取消該待遇，是否為黎「出氣」，黎稱是。

控方指黎在2019年3至4月已達成串謀

控方最後向黎指出，黎於2019年4月1日至2021年6月24日，與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇、張志偉、Mark Simon、李兆富等人，在港串謀刊印及發布煽動刊物。黎否認，並指控方指控是一派胡言。

此外，控方指黎於2020年7月1日至2021年6月24日，和上述人士串謀請求外國勢力，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取敵對行動。而黎和涉案各人的協議，早於2019年3、4月達成，黎否認，反指控方虛構說法。

完成盤問控方與黎互相道謝

至於另一項勾結外國勢力罪，控方指黎於2020年7月1日至2021年2月15日，和陳梓華、Mark Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國勢力，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取敵對行動。控方又指，黎和涉案各人的協議，早於同年1月達成。黎亦否認，又指當時並不認識李宇軒。

控方完成盤問後，向黎表示道謝，黎亦回覆感謝控方。

辯方不會再傳召證人

辯方表示，希望押後至本周三才進行覆問，並指希望可於一天內完成。辯方續指，完問覆問後，將會以同意案情方式處理專家證人等證供，案件不會再有證人作供。辯方預計，於本周四完成所有證供。法官遂把案件押後至本周三續審。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要