黎智英受盤問｜被指犠牲香港為美爭取利益 黎強調爭取香港的自由
壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（3日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第50天自辯。控方盤問時指黎案發時主張美國取消香港的特殊待遇，又要求外國制裁香港，是犧牲香港的利益，為美國爭取利益。黎否認說法，強調他在爭取香港的自由，而非美國的利益。控方完成盤問，案件押後至本周三讓辯方作覆問，約需時一天，料本周四完成所有舉證。
提議貿易談判與港自由法治掛勾
控方盤問時指，涉案期間中美展開貿易談判，美國亦就取消香港的特殊待遇等取態，控方指黎主張在中美貿易談判時，與香港自由問題掛勾，又引述黎於2020年11月29日，及12月1日的「Live Chat with Jimmy Lai」節目，指黎當時稱希望拜登就任總統後，談判時會把香港的法治自由問題，及新疆的人權問題掛勾。黎同意他主張把兩者掛勾，並成談判的預設條件。控方指此屬對中港的敵對行為，黎否認，強調他關心人權問題，認為這樣做非常重要。
認2019年已有這想法
控方又指，黎在2019年時已有相類看法，並展示黎於同年8月向助手Mark Simon傳送的訊息，提到黎打算在《華爾街日報》發表談及把兩者掛勾的文章，他並在訊息稱：「我們已經消滅奴隸制度，為何不可以是暴政」。黎同意，並認「暴政」指中共的行為，但否認是幫美國消滅中共。
認同取消特殊待遇是當時想法
控方續指黎曾在2020年7月向助手Mark Simon發訊息稱，認為美國不應取消香港的特殊待遇，因為《國安法》來臨，香港已「玩完」。但他再考慮後，改口稱正確，因為此舉會關閉中國對外的「窗口」，令中國更易答應美國的要求。
黎稱他當時認同做法是基於當時狀況。法官李運騰問，若中國仍無答應美國的要求，黎是否仍認為香港不應再獲特殊待遇，黎稱當時無想太遠。
黎否認透過助手要求美制裁中國
黎在盤問下同意Mark Simon會把其訊息轉告時任美國國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel。控方指黎透過Mark Simon要求美國制裁中國，從而令中國不再打壓香港，黎否認。控方直指黎不是爭取香港的利益，而是為美國爭取利益，黎否認，並強調在爭取香港的自由。
美取消港特殊待遇黎覺出了口氣
控方續展示同年11月29日刊登，由黎撰寫的文章〈天下圍中 拜登騎虎難下〉，黎稱：「川普(特朗普)取消香港的特殊貿易地位...打撃中共在貿易、外交以至政治上的靈活性...令為國安法蹂躪喘不過氣來的港人感到有人為我們出氣而寄存希望。」控方問，美國取消該待遇，是否為黎「出氣」，黎稱是。
控方指黎在2019年3至4月已達成串謀
控方最後向黎指出，黎於2019年4月1日至2021年6月24日，與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇、張志偉、Mark Simon、李兆富等人，在港串謀刊印及發布煽動刊物。黎否認，並指控方指控是一派胡言。
此外，控方指黎於2020年7月1日至2021年6月24日，和上述人士串謀請求外國勢力，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取敵對行動。而黎和涉案各人的協議，早於2019年3、4月達成，黎否認，反指控方虛構說法。
完成盤問控方與黎互相道謝
至於另一項勾結外國勢力罪，控方指黎於2020年7月1日至2021年2月15日，和陳梓華、Mark Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國勢力，對香港及中國進行制裁、封鎖或採取敵對行動。控方又指，黎和涉案各人的協議，早於同年1月達成。黎亦否認，又指當時並不認識李宇軒。
控方完成盤問後，向黎表示道謝，黎亦回覆感謝控方。
辯方不會再傳召證人
辯方表示，希望押後至本周三才進行覆問，並指希望可於一天內完成。辯方續指，完問覆問後，將會以同意案情方式處理專家證人等證供，案件不會再有證人作供。辯方預計，於本周四完成所有證供。法官遂把案件押後至本周三續審。
4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。
案件編號：HCCC 51/2022