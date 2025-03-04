啟德開幕禮現「不速之客」　羅淑佩指勿拘泥「小瑕疵」：瑕不掩瑜

啟德體育園上周六（1日）開幕，《文匯報》揭發開幕禮當日有操普通話男子以千元報酬帶記者走後門入場，且毋須安檢及驗票，警方重案組正跟進。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）在電台節目多次感謝有關報道，指已與警方聯絡表達重視，調整已有進展但暫未能透露，重申會處理及堵塞漏洞，包括研究引入科技，如要求all access pass（後台通行證）實名證或人面識別等。

不過，羅淑佩指新場地開始會有適應期，認為市民不應拘泥於小問題，強調啟德體育園已做得很好，「我覺得香港人應該有啲底氣，呢啲咁嘅小瑕疵小問題，我哋係解決有餘，而唔係度拘泥住、我淨係望住好細、呢度出事，唔記得咁大件事、做大場館幾咁好」，又指有句老話叫瑕不掩瑜，「我覺得甚至呢個都未必去到瑕同瑜可以比拼」。



▼《文匯報》3月3日報道有人收錢帶人走後門看3月1日啟德體育園開幕禮▼



+ 1

羅淑佩指啟德體育園開幕典禮評價好 特別是劉德華現身

羅淑佩今日在電台節目表示，啟德體育園開幕典禮十分順利，有賴之前做了20次測試，市民十分配合提早換票，很順利無排大隊情況，帶旺九龍城及土瓜灣市道，對演出本身評價也很好，尤其天王劉德華作為街坊現身，「珍貴過平時表演，好耐無聽佢講作為街坊感受。」

她表示，約有3.36萬張飛，現場看到99%坐滿，當中8,000多張門票是以發售形式，最終有100張至200張飛無人換飛。她稱會在燈光效果、音響效果方面精益求精，指每個新場有適應期，當日情況已順利流暢。

+ 1

警方正調查違規進入開幕禮事件 羅淑佩多番感謝傳媒報道

羅淑佩又主動提及有報章發現有人「不合規」地帶他人進場，稱警方正調整中，亦已向警方表達重視，雖已有些眉目但不能透露以免影響調整。她稱最擔心門票問題，及相關人士無經安檢程序，認為這些漏洞要堵塞，數度感謝傳媒揭發，會認真嚴肅處理。

羅淑佩：無大家想像中屬嚴重大規模違規

她又認為事件無大家想像中屬嚴重大規模違規，又指售票方面全面推實名制，只是針對炒賣黃牛問題，未能堵塞今次漏洞，代買實名門票亦有個人私隱外泄風險，且全面實名制意見兩極。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩多次感謝報道，指已與警方聯絡表達重視，調整已有進展但暫未能透露。（資料圖片/廖雁雄攝）

研實名登記工作證

羅稱會研究用科技堵塞漏洞，例如要求一些all access pass（後台通行證）採用實名制，或做人面識別等，但因表演或體育活動有時候需臨時找人幫忙，故仍要與業界商討，或要求收細通行證範圍等，「咁早見到呢件事情係好嘅，我哋可以即使採取行動。」

籲勿拘泥「小瑕疵」

問及是否會影響啟德體育園形象，她重申觀眾對今次表演感興奮，有行會議員亦指交通方便，正如行政長官所說啟德會再次帶香港衝上雲霄，又指初期一定有磨合問題，「我覺得香港人應該有啲底氣，呢啲咁嘅小瑕疵小問題，我哋係解決有餘，而唔係度拘泥住、我淨係望住好細、呢度出事，唔記得咁大件事、做大場館幾咁好」。

有句老話叫叫瑕不掩瑜，我覺得甚至呢個都未必去到瑕同瑜可以比拼。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

▼啟德體育園3月1日開幕禮表演情況▼

