體育園開幕的3分鐘限制　陳志雲指有house rule也可例外：非商演

啟德體育園明日（3月1日）開幕，開幕禮除了沒直播，採訪安排列明傳媒在啟動儀式後雖可繼續拍攝表演，但片段只可供剪輯成不多於三分鐘的片段作新聞用途。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（28日）解釋是因場地有「house rule」，做法在大型活動非罕見。

不過，資深傳媒人、電視廣播有限公司前總經理陳志雲向《香港01》表示，羅淑佩說法只算「部份真，部份假」，個別場地確有「house rule」，但啟德體育園開幕禮此盛事，理應可獲豁免，因「house rule」大多用於保障商業權益，但啟德體育園開幕禮非商演，又認為若嚴格執行「house rule」應「連開幕嗰25分鐘都唔畀得你啦」，認為當局是「自打咀巴」。



▼2月4日 啟德體育園主場館首次打開上蓋演練▼



+ 4

全城期待的啟德體育園明日正式啟用，當局形容是「隆重、盛大」的開幕禮，但不設直播。當局就此事的解釋有多個版本，由當初文體旅局稱要「配合電視台的運作和播放安排，以及節目製作需要」，變為局長羅淑佩的「希望以最佳角度、一氣呵成展現」、「讓市民在合適時間，安坐家中免費收看」，不過似乎一直都未能說服公眾。

採訪安排列明拍攝片段只可剪輯成不多於三分鐘片段作新聞用途

當局「沒有直播」安排，近日正式變為「不可直播」。根據開幕禮公關公司發出的採訪安排，開幕禮期間，媒體可於指定的「媒體拍攝區」拍攝及直播啟動儀式，即節目開始的首25分鐘，以作新聞報道用途。儀式完成後，媒體雖可繼續拍攝表演，但不得進行直播，大會亦不會繼續提供音訊；拍攝片段只可剪輯成不多於三分鐘的片段作新聞用途。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日提到，開幕禮期間媒體的拍攝與直播安排是因為「house rule」。（梁鵬威攝）

羅淑佩指有「house rule」但未解原因

在今日財政預算案的政策局記者會，文化體育及旅遊局局長羅淑佩被問到此事時解釋，安排是因為場地有「house rule」，規定了拍攝時間，又指做法在不少表演都很常見。

陳志雲認為，羅淑佩解釋是「partly真，partly唔係」。（資料圖片／葉志明攝）

陳志雲稱羅淑佩解釋「partly真，partly唔係」（部份真，部份唔係）

陳志雲晚上接受訪問解釋指不同場館都有「house rule」，媒體若要在場內直播或拍攝，或會收費，新聞使用或有例外，「但你話係咪有一定有呢啲rules，就唔可以做呢，咁又唔係一定嘅，如果係嘅話，咁連開幕嗰25分鐘都唔畀得你啦」，「我係咪可以話呢廿五分鐘係新聞？咁但係新聞都唔會25分鐘啦」，故他認為羅淑佩的解釋是「partly真，partly唔係」。

house rule多用於保障商業權益 陳志雲：啟德體育園開幕禮並非商演

陳志雲又指，不認為「house rule」是各界只可播放三分鐘片段的重要因素，「就算house rule係咁，唔代表今次唔可以例外」，又認為，「house rule」大多用於保障商業權益，但啟德體育園的開幕禮並非商演，並不適用。他又形容當局是自打嘴巴，「三分鐘係house rule，咁前面嗰啲呢？」

如果有一個intention係希望節目越多媒體cover，越多直接播出，呢啲乜嘢rules都可以ban。 資深傳媒人陳志雲

▼2月16日 啟德體育園開幕前3個場館最後共同演練▼



+ 14

重申開幕禮應直播

至於大會不在表演期間提供現場音訊，陳志雲認為，是意味大會不希望有任何人做直播，「淨係畀你做頭嗰25分鐘，其他嗰啲你只可以拍到一啲真係好raw嘅footage，冇clear嘅sound」。他又指，自己從頭到尾都認為開幕禮應進行直播，當局亦不應阻止媒體進行直播。

陳志雲認為啟德開幕禮與演唱會不能混為一談：一個蘋果一個橙

談到政府連日來的解釋，陳志雲稱政府經常將開幕禮與演唱會混為一談，強調兩者不能相比，「一個蘋果，一個橙」。他又提到文體旅局當初稱要「配合電視台的運作和播放安排」所以未能直播，但無綫電視今晚抽起黃金檔期三套電視劇，播放《哪吒之魔童降世》（哪吒1），「刮咗政府好大巴」，間接顯示沒有節目不能抽起，「我都唔知發生咩事，點解（政府）咁怕個直播。」