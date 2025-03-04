紅潮｜深水灣泳灘發現疑似紅潮 康文署懸掛紅旗 促泳客勿下水
撰文：陶嘉心
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深水灣泳灘今（4日）發現疑似紅潮，康文署已懸掛紅旗，呼籲泳客切勿在該處游泳。
康文署下午3時宣布，由於發現疑似紅潮，港島南區的深水灣泳灘已懸掛紅旗。署方促請市民切勿下水，直至另行通知。紅潮由藻類組成，可產生泡沫，或會影響魚類。由市民提供的相片可見，泳灘近岸的海水染成紅色，夾雜垃圾及飄浮物。
去年12月，本港水域曾經一星期發現9宗紅潮。除了后海灣和馬灣東灣泳灘等偏遠地區外，連維多利亞港也有發現紅潮，當中5宗紅潮長時間未消退，包括維港及后海灣紅潮。
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