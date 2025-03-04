懲教助理准囚犯用手機　囚犯求情稱其刑責低　官指他才是主腦

懲教助理涉縱容一名囚犯服刑期間使用電話，又協助一名釋囚為該囚犯帶煙，從而被廉署拘控，3人經審訊被裁定串謀公職人員行為失當罪成，3人今(4日)在區域法院求情，在服刑期間使用電話的被告求情稱其罪責較低，惟法官指他才是案中的主腦，把3人的案件押後至4月8日判刑。



王曾使用電話逾2200次

三名今作求情的被告：楊敬倫（45歲，一級懲教助理）、王帝俊（前稱劉燕俊，30歲，在囚人士）、張鋭明（38歲，釋囚），其中楊及王被裁定一項串謀公職人員行為失當罪成，指他們於2020年7月16日至10月23日，串謀使塘福懲教所維修組的主管的楊，縱容王在懲教所內未經授權管下使用手機，及協助王改善於懲教所使用該手機的儲值卡信號接收情況。案情指王使用手機通話逾2200次，並發放及接收訊息達1900次。

3名被告在區域法院求情。(黃浩謙攝)

王及張另被控一項串謀公職人員行為失當罪，指他們於相同時間，串謀使作為塘福維修組主管人員助理的李浩維，縱容王於塘福未經授權管有及使用一部手提電話，以及為王將未經授權的香煙引進塘福。

法官指王是案中主腦

在服刑期間使用電話的王帝俊，其代表律師指王的罪責較低。但法官卻指王是主腦，他著兩名懲教助理替他行事。法官又質疑王原本服刑的刑期長，他服刑時又犯本案，辯方同意這屬加刑因素。

被告張鋭明的代表律師指案件有延誤，而延誤非由張引起，望法庭考慮。惟法官追問有什麼不當延誤，辯方同意檢控上並無延誤。

另兩被告被判囚7及6個月

案中另兩名被告李浩維(28歲，二級懲教助理)，和林翰祺(25歲，釋囚)，早前已認罪，分別被判囚7個月和6個月。

案件編號：DCCC 299/2021