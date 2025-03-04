送貨員涉殺親女　寄養家長憶女童有次回家撲向她　之後不肯跟母走

送貨員涉虐殺3歲親女案續審，控方傳召雅思的寄養家長黃太作供，黃太指逝去女童雅思性格活潑開朗，亦很聽話，是個「好湊嘅bb」。她更因掛念雅思，寄養合約完結後仍有叫雅思到她家過夜。黃太在辯方盤問時提及有次雅思母親晚上11才把雅思送回她家，雅思便即撲向她，她記得當晚雅思亦睡得不好。一星期後，雅思母親再來，雅思抱緊著黃太哭泣，不肯跟母親走。黃太稱過往從無見過雅思有這樣的狀況。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪的女友梁小欣(圖)。（朱棨新攝）

雅思寄養時耳朵沒有傷痕

控方傳召雅思的寄養家黃太作供，她稱平常會稱雅思為「思思」。在寄養合約完結後，因為她很掛念雅思，所以曾主動向雅思母親梁小欣提出，讓雅思再次到黃家留宿。黃憶述與雅思最後一次見面為2020年3月，雅思在她家留宿3天，其後已經是7月19日再收到通知，雅思正在在醫院留醫。

黃太稱雅思寄住其家時，她未有見雅思的耳朵上的傷痕，亦沒有見她的耳朵有流血，故亦無需為此塗藥膏。

黃太指雅思是個很好湊的孩子

黃太接受辯方盤問時指出，雅思很開朗，又活潑好動，同時亦很聽話，是個「很好湊嘅bb」。他們一家每天都會帶雅思到公園遊玩，包括其丈夫及兩個兒子。

回寄養家庭即撲向黃太

辯方就梁小欣曾遲了帶雅思回寄養家庭一事盤問黃，黃太稱當日收到梁的來電，惟接通後梁沒有作聲，同晚11時許，梁才把雅思送回寄養家庭。黃太指當日雅思一見到她並撲到她的懷中要她抱，但沒有哭，惟雅思當晚睡得不安穩，半夜哭醒兩到三次。

一星後見親母即太哭不肯走

黃太指出上述事件後的一星期，雅思的親母梁小欣如常到她家接雅思外出，惟雅思見到其親母後大哭，不肯跟母親離開，並緊抱著黃太。黃太稱在此之前沒有見過雅思有這些情況出現。

案件編號：HCCC61/2022