新加坡貪污調查局長到訪廉政公署　與廉政專員胡英明商加強合作

新加坡貪污調查局新任局長鄭忠輝今日(4日)到訪廉政公署，與廉政專員胡英明交流執法經驗，亦就加強合作交換意見；胡英明亦向鄭忠輝講解香港國際廉政學院去年2月成立至今的策略和最新發展，雙方就日後反貪人員培訓合作交換意見，持續提升兩機構的反貪能力。



廉署表示，鄭忠輝及新加坡貪污調查局官員一行五人今日到訪廉署。胡英明今早在雙邊會議上，恭賀鄭局長去年9月履新，雙方亦交流最新反貪工作。胡英明表示，廉政公署與新加坡貪污調查局多年來一直合作無間，並致力在國際反貪事務上作出貢獻，他期待雙方日後能加強反貪協作。

廉政專員胡英明（右）與新加坡貪污調查局長鄭忠輝（左）會面。 （廉政公署提供圖片）

胡英明亦以國際反貪局聯合會主席身份，感謝鄭局長出任聯合會執行委員會委員，積極參與聯合會工作，雙方亦同意進一步就聯合會工作加強聯繫。

除參觀香港國際廉政學院，新加坡貪污調查局代表團亦聽取廉署法證會計組和電腦法證組人員介紹工作。他們亦到訪廉署去年11月開設的「一九七四」咖啡廳，並聽取廉署人員介紹全面革新的宣傳教育工作及防貪策略。此外，代表團到訪聯合會秘書處，了解秘書處工作。