桌球大獎賽清場　羅淑佩稱須「磨合」可理解：但請觀眾離開唔理想

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早（5日）在政府總部會見傳媒時表示，昨日球賽十分精彩，頭場比賽時間較預期長令尾場遲開，至晚上11時45分左右，主辦方要求觀眾離場，當時場內仍有數十名觀眾，當中10多人與主辦方理論，羅淑佩指今次事件涉及主辦單位與園區磨合問題，形容非常不理想，並就此向受影響觀眾表達關心及致歉：「去到請觀眾離開點都唔理想。」



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）今早（5日）在政府總部會見傳媒。（鄭子峰攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）今早（5日）在政府總部會見傳媒。

羅淑佩表示，主辦單位先後發出兩份聲明就昨晚安排令觀眾未能觀看完整賽事致歉，據局方了解，主辦方有與啟德體育園公司就安排保持緊密溝通，雙方當時同意比賽有機會至深夜，認為香港場地加時是能處理到，但會收取合理場租費。

羅淑佩指完全明白購票觀眾合理期望，是能完整觀看賽事，故局方已要求主辦方今日起確保觀眾能直至完結為止。

她指，若賽事在深夜結束，可用太子道東沿路通宵巴士離場，視乎需要主辦方也可安排額外交通接送，並透過場內廣播發放信息。

她指啟德體育園剛投入運作，今次事件涉及主辦單位與園區磨合問題，形容十分不理想，已見主辦單位致歉及有補償方案，並已要求園方、主辦方及局方總結問題，避免再有同類事件發生。

到晚上11時左右，現場仍有不少觀眾。（趙子晉攝）

大會公布今日超過4200人入場觀戰。（梁鵬威攝）

文體旅局局長羅淑佩（右三）在內的主禮嘉賓一同進行開球禮。（梁鵬威攝）