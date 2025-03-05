世界桌球大獎賽｜英媒關注啟德「趕客」事件　稱場面古怪不尋常

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」，昨日（4日）首個比賽日已出現混亂情況，比賽打到接近午夜時，大會在未完賽下要求觀眾離場，引起部分觀眾不滿，大會之後致歉並提供補償。英國傳媒亦關注這宗「桌球趕客」事件，多間英媒都以「古怪」及「不尋常」去形容，情況未如理想。



到晚上11時左右，現場仍有不少觀眾。（趙子晉攝）

在啟德舉行的世界桌球大獎賽，昨日是首個比賽日，打到晚上11時許，加蘭韋爾遜對沙治及吳宜澤對龐俊旭的兩場比賽仍未完結，但現場大會要求所有觀眾離場。這次未完場就趕客的事件，引起英國傳媒的關注。

英國《太陽報》對「趕客」事件的報道。（網上截圖）

英國《每日鏡報》對「趕客」事件的報道。（網上截圖）

英國《每日鏡報》的標題為：「因為古怪的原因，數以百計的桌球迷被迫離開大獎賽比賽」。報道稱因為啟德體藝館的午夜宵禁（midnight curfew），令首日的比賽陷入混亂（chaos）。英國《太陽報》的標題為：「世界桌球巡迴賽不得不致歉，因為球迷在世界桌球大獎賽比賽未完結下被要求離場」。英國《每日快報》的標題為：「世界桌球大獎賽不尋常的場面，球迷被趕出場同時比賽在沒有觀眾下繼續」。

英國《每日快報》對「趕客」事件的報道。（網上截圖）

英國《METRO》的標題為：「在香港的奇怪場面，世界桌球大獎賽的球迷被迫在比賽中途離場」。報道稱，在香港時間昨晚11時多，球手暫時退場，待觀眾全部離開後，耽誤了15分鐘後，球手再進場，在空場下繼續比賽。《METRO》直指這種情況未如理想，「對於一項比賽經常打到半夜的運動項目而言，遠遠未如理想（far from ideal）」。