黎智英受盤問｜曾撰文指有心人提醒叛國會槍斃　黎稱那人是蕭若元

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（5日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第51天自辯，辯方就控方的部份提問作覆問，指控方曾指黎的文章曾提有一名「有心人」曾指勾結外國勢力是叛國罪，可以槍斃，控方曾指黎的話並無基礎。黎今澄清該「有心人」是真有其人，惟他一度說不出其名，只稱那人叫「乜嘢元」，又指該「有心人」或是出於關心而在節目提醒他。黎下午終想起該「有心人」應是蕭若元。



黎智英在覆問時重申他不涉初選，只是對網上投票感興趣。（盧翊銘攝）

黎智英稱確曾獲「有心人」提醒，他思考良久才想起那人是網台主持蕭若元。（YouTube@）

重申不涉初選

辯方作出覆問時涉及多個議題，包括從犯證人陳梓華於2020年2月向黎智英發訊息，稱黃之鋒、何桂藍等人不受初選約束。黎重申，他沒有涉及初選，當時對初選進行網上投票感興趣，因此就網上投票一事，替初選組織者和其徒弟李兆富聯絡，為作兩者之間的中間人。

以民主派角度考慮故用「我們」

法官杜麗冰指黎聲稱沒及涉及初選，但他回覆陳的訊息說：「我們需處理此事」。黎解釋他以民主派角度考慮，故用了「我們」。他亦有把陳的訊息傳發給李卓人，並稱：「我們需處理此事」。法官李運騰問，黎是否著李卓人處理此事，黎同意，指李卓人不是初選組織者。

去美國見官員屬政治敏感

辯方又問黎於2020年6月向法庭申請更改保釋條件，讓他離港，法庭最終拒絕。控方盤問時質疑黎離港真正目的是與美國官員會面，而非探望女兒。黎澄清該次行桯確是要探望女兒及孫女。辯方問黎為何未透露有計劃會見美國官員，黎稱沒有此需要。黎承認見美官員屬政治敏感，若告知法庭會減低其成功機會。

「有心人」真有其人

此外，黎於2020年7月5日刊登的〈飛翔吧 良知的脊樑在撐著〉，稱「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」黎稱該「有心人」告知他干犯勾結外國勢力可能遭槍斃，但不記得「有心人」的名字。一直用英文作供的黎改用廣東話說：「其他人叫佢神燈，叫乜野元....以前係編劇...在亞視做編劇，個仔做電影。」黎又補充，他認識該「有心人」，認為對方或出於關心，故在節目中說這番話以嚇怕他，令黎離開香港。黎下午休庭後稱終記起該「有心人」是蕭若元。

每年都有向Mary Kissel送花

辯方亦有問黎和時任美國國務卿蓬佩奧助手Mary Kissel的關係，黎稱兩人相識逾15年，對方在港和美國均曾任《華爾街日報》的作家，兩人不常聯絡，但他會在Mary Kissel生日時向她送花，直至她離開《華爾街日報》。

Mary Kissel或怕敏感而沒直接找黎

黎於2020年7月收到助手Mark Simon的訊息，訊息中轉述Mary Kissel問黎，對美國取消香港特殊待遇的看法。辯方問，為何Mary Kissel透過Mark Simon找黎而不直接找他。黎認為因Mary Kissel當時是蓬佩奧的助手，若直接聯絡黎，恐會敏感。黎當時回覆Mark Simon時提及「制裁中國」。黎稱當時不小心，應避免使用「制裁中國」的字眼。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要