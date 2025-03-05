桌球大獎賽｜消息：涉超時補水　主辦方猶豫不決　時限到下逐客令

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右要求觀眾離場，惹來現場球迷鼓譟。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（5日）就事件公開解畫，主辦方亦已急忙致歉，安排換票補償方案；啟德體育園則指一直與主辦方溝通及協調安排，似乎各方都有作出回應，但仍然留下種種疑問，到底為何會突然要求清場、又為何沒有預見比賽超時問題。

據消息稱，其實各方都早已預見比賽超時，惟現場有人遲遲不作決定，直至最後一刻，才下令安排觀眾離場，再繼續「閉門」作賽。據了解，當中原因或涉及超時附加費問題。《香港01》曾向啟德體育園查詢，到底加時作賽要如何收費，但園方未有回覆。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）今早（5日）在政府總部會見傳媒。（鄭子峰攝）

昨日有球迷對於賽會安排大表不滿。（趙子晉攝）

「世界格蘭披治桌球大獎賽」周二（4日）在啟德體育園體藝館展開首日賽事，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、世界職業桌球協會主席 Jason Ferguson、主辦方F-Sports Promotions Limited 總監莫華彤、中國香港桌球總會主席羅永聰，聯同中國名將肖國棟以及英格蘭名將沙比，一起進行開球禮，為一連六日的大戰揭開序幕。

不過，首日賽事便因為比賽超時，賽會要求觀眾離場而鬧得不愉快，影響外界對啟德體育園的觀感。

據《香港01》收到消息，啟德體育園與主辦方所簽訂的合約，場地使用時間訂明至晚上11時，若要超時使用，需要額外收費。消息人士指，昨晚大約10時，其實園方人員早已預見賽事會超時，於是向大會人員查問，會否繼續租用場地，抑或會有其他處理方法。據知，園方曾數度追問相關安排，但一直未獲回應。

其間，比賽一直如常進行，直至晚上11時，到了場地使用時間限定「死線」，園方仍未得到回應，於是再追問大會負責人員。據知，到了最後時限，現場才有人作出決定，要求先安排所有觀眾離場，再繼續「閉門」作賽至賽事結束。

到底為何在最後一刻才下決定，據知情人士表示，最大原因是「錢作怪」，估計是涉及租場超時附加費索價多少的問題。至於決定繼續「閉門」作賽，仍要付加時費用，為何不讓觀眾留下觀賽，有說法指若現場沒有觀眾，減少需要協助維持秩序的員工，超時收費或可能比較「優惠」。

《香港01》曾向啟德體育園查詢，到底要租用啟德體藝館舉辦賽事的場租費用、以及加時作賽要如何收費，但園方未有回覆。

到晚上11時左右，現場仍有不少觀眾。（趙子晉攝）

大會公布今日超過4200人入場觀戰。（梁鵬威攝）

文體旅局局長羅淑佩（右三）在內的主禮嘉賓一同進行開球禮。（梁鵬威攝）