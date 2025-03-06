黎智英接受盤問｜黎確認資料後完成52天自辯　辯方欲呈新報告被拒

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（6日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第52天自辯。辯方就黎和其秘書的訊息作出覆問後，黎完成其作供。他離開證人台時向旁聽的家人和親友揮手和微笑。



此外，辯方有意把一份包括一篇《明報》報道的報告呈堂，以指該文與控方指黎無基礎的說法相關，惟法官認為做法屬「走後門」而拒絕其申請。



由於控辯雙方需處理修訂同意案情，三間被告公司亦會呈上資料，法官把案押後至明天。



黎智英完成整個自辯過程後，回犯人欄時向親人揮手微笑。

黎確認與秘書通訊內容後完成作供

辯方今覆問黎智英時，展示黎和秘書之間的WhatsApp訊息，當中包括其秘書於2018年11月向黎發送的訊息，提及出席《壹週刊》「飯盒會」的員工名單。黎確認，內容是關於「飯盒會」的準備工作。法庭其後休庭，讓黎智英翻閱151頁、黎和秘書的WhatsApp訊息。

回犯人欄時與親友揮手微笑

黎翻閱後，確認訊息內容是涉及「飯盒會」，但並非涉及編採部門。辯方其後沒有進一步覆問，並指這便是黎智英漫長(epic)的作供。黎在三名懲教署人員陪同下，由證人台返回犯人欄。期間，黎的家人和親友向黎揮手，黎則報以微笑，並揮手回應。

辯方其後讀出辯方專家Alan Jeffries的報告，內容涉及WhatsApp訊息的鑑證分析。

辯方欲呈上新報告

此外，黎智英曾在其撰寫的文章〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉稱：「沒有釋法權利的港澳辦和中聯辦高調曲線釋法，稱兩辦並非《基本法》22條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』…….」控方早前質疑黎的說法沒有基礎。辯方今有意把一份專家報告呈堂，該報告包括一則《明報》報道、中聯辦的聲明和律政司司長的演說。其中《明報》的報道內容， 亦提及中聯辦曾表示，兩辦不是22條所指，一般意義的中央人民政府所屬部門。

官指若黎無看過報道便是與案不相關

法官杜麗冰質疑其相關性，又指辯方做法屬「走後門」。法官李運騰則指，黎的證供是他看過媒體報道，包括《蘋果》的報道，即使當時是《明報》有此報道，若黎沒有看過，該報道便與本案不相關。

辯方強調，呈上此證據並非要填補黎智英證據上的空缺，又指黎即使當時沒有看《明報》的報道，但該報道顯示涉案時有相關的報道。法官最終認為沒有相關性，不准報告呈堂。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要