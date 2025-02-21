解2元乘車優惠新方案3大迷思　車費「正價」打兩折　65歲以上相同

2元乘車優惠（兩蚊搭車）調整方案料於下周三（26日）財政預算案會公布，最新消息指，新方案下，滿60歲可維持優惠，但每月限240程，10元以下車資會續收2元，10元以上則改兩折計算。新方案消息一出，坊間不少迷思一文解清。



2元乘車優惠新方案具體安排，料本月26日財政預算案有交代。（廖雁雄攝/資料圖片）

1.65歲以上長者車長須付車費打2折是以正價還是半價後計算？

現時2元優惠計劃下大部份公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商、電車公司及渡輪營辦商等已自願為相當部份長者提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠。

消息人士稱，2元乘車優惠新方案下，車費10元以上改兩折計算，當中車費計算是以「正價」、即半價優惠前價格計算。以一程30元的巴士為例，現有方案，長者只須付2元車資，新方案下，須付6元，即使是65歲或以上長者本身可獲半價優惠，即15元，但亦非以15元的兩折3元付費。

2元乘車優惠新方案具體安排，料本月26日財政預算案有交代。（資料圖片）

2.從用家角度，新方案下60至64歲及65歲以上長者車資計算有不同？

．與目前一樣是沒有！消息人士稱，60至64歲及65歲以上群組一視同仁。

3.2元乘車優惠新方案何時生效？

．消息指，2元乘車優惠新方案會於本月26日的財政預算案公布，如有關改動落實，八達通公司或須時數月處理。

若消息方案落實，料長者搭過海線車費將大增。（資料圖片/陳浩然攝）