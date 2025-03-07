黎智英案｜控辯方雙方完成舉證　案押後至7.28陳詞　料需時8天

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（7日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，審訊踏入145天。黎智英昨日完成其52天自辯，案件今處理三間蘋果相關公司呈交的文件，以及修訂同意案情後，正式完成舉證。法官把案件押後至下週二，就結案陳詞的框架作指示聆訊。控辯雙方亦定於7月28日開始進行結案陳詞，預料需時8天。



黎智英將不出席下周二的聆訊。

三間被告公司的代表今向法庭表示不會傳召證人，但會呈交三間公司更改名字的紀錄和公司章程。控辯雙方亦有把已修改的同意案情呈上法庭，舉證程序正式結束。

控方稱，辯方審訊前透露有兩項法律爭議，分別為煽動罪的檢控時限和是否合憲。法庭已就檢控時限作出裁定，另終審法院處理快必案時，亦已處理煽動罪合憲性問題。辯方確認已無空間爭議煽動罪的合憲性。

黎智英的律師料陳詞5天

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻稱，他需處理一宗上訴案，該案排期於7月14日審理，預計需時10天，望本案的結案陳詞能定於該上訴案後，又指黎智英一方需5天進行陳詞。控方和三間被告公司則分別表示，需時2天和半天，法官把結案陳詞定於7月28日，預計需時8天。

此外，法官把案件押後至下周二，就結案陳詞的框架作指示聆訊，黎不會出席該聆訊。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要