兩元優惠｜60至64歲受惠群組　孫玉菡稱無意針對調整：令設計複雜

新一份《財政預算案》調整長者兩元乘車優惠，改為「兩蚊兩折」，車資10元以上則計兩折，有聲音認為不應削減65歲以上長者優惠。勞工及福利局長孫玉菡今早（8日）在電視台節目表示，60至64歲佔兩元優惠受惠者的兩成八，佔政府補貼開支55%，但無意針對這群組調整，認為若再分年齡群組，會令設計變得複雜。



為政府庫房節流，滿60歲的市民雖仍可享有兩元乘車優惠，但以每月240程為上限，即平均每日8程。（資料圖片）

60至64歲佔政府補貼開支55%

勞工及福利局局長孫玉菡接受電視台訪問，他透露兩元乘車優惠250萬受惠者中，60至64歲佔兩成八，由於交通公司沒向他們提供半價，因此佔政府補貼開支55%。不過他指，如果再分年齡群組，設計會變得複雜，故政府無意針對這群組作調整。

他指，60至64歲平均每天是1.4程，65歲以上平均是1程，兩者相差不遠，重申希望長者更願意出行，「他們都是長者，對嗎？目的都是一樣，無論是60至64歲還是65歲以上」。

3月3日，勞工及福利局局長孫玉菡見記者，交代社福界削資源方案。（資料圖片/廖雁雄攝）

65歲以上長者優惠被削 孫玉菡否認不公 稱計法清楚易明

65歲或以上長者乘車本身已享半價優惠，被問到拉他們落水會否不公平，孫玉菡否認，指全票去計是清楚易明的，並指即使一般有半價票價，「但又不是所有都是這樣，搭小巴無。不是每個人都是這樣的，有些有、有些沒有，裡面其實都幾複雜的。」

兩元優惠的24／25年預算開支約60億元，修訂後變43.9億，孫玉菡指，原本預計所有合資格人士都會使用，但實際上有12%人即使申請了樂悠咭，過去三個月都沒用過優惠。他指預算開支一直增長，因此要提出一些措施。

行政成本暫拒交代

至於調校八達通機牽涉的行政成本，他表示暫未能交代，而部分是否可不由政府承擔，會再與八達通公司探討。