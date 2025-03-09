桌球大獎賽｜負責人否認要省超時費　稱「趕客」是影響最少方式

「世界格蘭披治桌球大獎賽」上周二（4日）在啟德體藝館展開，惟由於比賽超時，賽會突然在晚上賽事仍未結束時，要求觀眾離場。事後文化體育及旅遊局局長羅淑佩引述主辦指，要求觀眾離場是出於交通考慮。早前有消息指，當中原因或涉及超時附加費問題。



賽事主辦公司負責人封歡歡今日（9日）接受傳媒訪問時，否認事件涉及超時附加費，但未有詳細解釋原因，僅稱當時賽會選擇了「我們認為影響最少的方式」。



3月4日晚上11時許，大會現場屏幕出現這段通告，要求所有現場觀眾離場。通告的中文版本解釋清場原因為「根據場地使用限制」。

羅淑佩曾引述主辦公司稱主要顧及觀眾離開「交通考慮」

「世界格蘭披治桌球大獎賽」香港站周二晚（4日）在啟德體育園體藝館展開，因比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右，以「場地使用限制」為由，要求觀眾在當前一局比賽結束後離場，惹來現場球迷鼓譟。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩翌日（5日）就事件公開解畫，直認不理想，又稱據其了解，主辦方要求觀眾離開主要是「交通考慮」。《香港01》則收到消息，啟德體育園與主辦方所簽訂的合約，場地使用時間訂明至晚上11時，若要超時使用，需要額外收費，當晚大約10時園方人員早已預見賽事會超時，並曾數度向主辦追問相關安排，但一直未獲回應。

2025年1月，封歡歡（右一）分別以F-Sports Promotions Limited的董事身份出席世界格蘭披治桌球大獎賽的新聞發布會。（大會圖片）

負責人封歡歡：矛盾有很多 那時候有很多很多的考慮

賽事主辦公司 F-Sports Promotion Limited 負責人封歡歡今日（9日）接受無綫新聞訪問時，稱「可以負責任地告訴大家，跟費用完全沒有關係」，指主辦方願意付加時費。至於事件起因，她稱「矛盾有很多，比如說時間約定、我們的應急預案」、「那時候有很多很多的考慮，我們選擇了我們認為讓大家受到影響最小的方式」。

封歡歡又指，「我們不想指責任何一方，因為這個賽事能順利舉行是大家共同努力的結果」。被問到會否擔心因事件被政府削減「Ｍ」品牌1,700萬元資助，封歡歡指，會尊重政府決定，「這是需要改進的過程，我們不可能說一下子就把它（賽事）做得非常完美」。