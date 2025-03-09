LIV Golf｜入場觀眾來自約40國及地區　哥球會長：對續辦感樂觀

一連三日在粉嶺高爾夫球場舉行的國際級賽事 LIV Golf 香港站今日（9日）完結，由西班牙球手加西亞奪冠。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，會爭取繼續在香港舉行這場體育盛事，「我哋好樂觀嘅，希望可以為香港觀眾爭取LIV Golf繼續返嚟。」他指有至少40國家及地區的旅客入場觀賽，加上全球賽事轉播，對於宣傳香港作為「盛事之都」非常有幫助。



西班牙球手加西亞奪冠

一連三日、在粉嶺高爾夫球場舉行的國際級賽事LIV Golf香港站今日（9日）完結，由西班牙球手加西亞奪冠。賽後香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，政府官員包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩以及LIV Golf行政總裁提及，希望繼續在香港舉辦大型賽事，故作為球會會積極配合，爭取將如此受歡迎的體育盛事，繼續在香港舉行，「我哋好樂觀嘅，希望可以為香港觀眾爭取LIV Golf繼續返嚟。」

他表示，留意到今年有更多球手帶家人來港，「證明我哋香港係一個好值得旅遊嘅城市。」他又指，是次有至少40國家及地區入場觀賽，另外有8億家庭收看賽事轉播，對於宣傳香港作為「盛事之都」非常有幫助。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，會爭取繼續在香港舉行LIV Golf。(洪芷菁攝）

郭永亮：與其他不同項目配合效果更好

去年約4萬人次入場，郭永亮預料今年與去年數字相若，甚至更可觀，並指現場的餐飲及紀念品店亦「人山人海」，相信對帶動球場的經濟具非常可觀的效果。

他希望與其他不同項目配合更好，例如即將舉辦的七人欖球賽及巴塞爾藝術節等，令觀眾除了觀看高爾夫球，會繼續留在香港消費並體驗其他文化旅遊及活動。

希望許龍一能入圍LIV Golf 代表香港出戰

對於今年新增一名華人選手參賽，明年會否爭取香港球手許龍一，甚至其他香港選手參加。郭永亮表示，希望更多香港選手，包括許龍一，能夠入圍，但選拔程序嚴謹，希望他能繼續保持水準，因未來香港還有許多大賽需要他為港爭光，並希望他能入圍LIV Golf賽事代表香港出戰。

另外，他表示場內設「粉嶺同樂谷」，除了設高爾夫球，還有籃球、保齡球等體育活動，希望帶出訊息，「高爾夫球係一個好共融嘅運動，同唔同運動都可以一齊合作嘅。」他亦希望讓選手及其家人體驗到香港不同文化旅遊、歷史特色。