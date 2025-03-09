航空青年團新總部今日起啟用　鄧炳強勉勵團員為國家航空事業貢獻

​香港航空青年團位於灣仔肇輝臺的新總部暨訓練中心，今日起舉行啓用儀式並正式投入運作。主禮的保安局局長鄧炳強表示，航青團新總部將為團員提供一個探索航空夢的理想地方，並勉勵團員努力裝備自己，為香港及國家的航空事業貢獻力量。



新總部有飛行模擬器 設有國民教育展覽

航空青年團位於灣仔肇輝臺的新總部暨訓練中心，今日起正式投入運作。新總部設有多個設施及教室，包括飛行模擬器、虛擬實景設備及步操練習場，供團員進行各類學習與訓練。此外，新總部亦設有國民教育展覽，當局期望「透過展示國家的成就及發展，加強青少年的國家觀念及民族自豪感」。

在啟用儀式上，航青團團員進行升旗儀式及中式步操示範，並由保安局局長鄧炳強進行檢閱。鄧炳強致辭時指出，國家自主研發的C919客機定期來往香港與上海的航線在今年一月開通，而二月底發表的《財政預算案》亦提到將助力C919打進國際市場，同時特區政府正推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心，可以預期香港航空業未來將大有可為，人才需求亦會增加。

鄧炳強表示，航青團新總部將為團員提供一個探索航空夢的理想地方，並勉勵團員努力裝備自己，為香港及國家的航空事業貢獻力量。

鄧炳強形容即將退休的政府飛行服務隊總監胡偉雄(前中)對航空發展充滿熱誠，盡忠職守，向對方衷心致敬及感謝。（鄧炳強Facebook圖片）

鄧炳強：女兒年少時是航青團成員

鄧炳強其後在社交媒體發帖指，對於航青團新總部啟用感到興奮，稱由當初親自爭取航青團落戶新總部，到今日見證「入伙」，有完滿的感覺，而其女兒年少時亦是航青團一員，故對航青團倍感親切。

他又提到即將退休的政府飛行服務隊總監胡偉雄，指他服務於飛行服務隊超過37年，對航空發展充滿熱誠，盡忠職守，無畏無懼，帶領飛行服務隊勇闖高峰，向對方衷心致敬及感謝，並祝胡偉雄退休生活愉快。