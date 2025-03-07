詐騙營｜6名港人獲救5人今返港　鄧炳強：不涉交贖金　3人仍被困

東南亞詐騙營猖獗，香港保安局上月稱仍有9名被誘騙到緬甸等地詐騙營的港人未獲釋。保安局局長鄧炳強今日（7日）下午從泰國回港後表示，多6名香港人成功獲營救，他們年齡介乎29至44歲，包括3男3女，分別被禁錮5至7個月不等。

問及今次被營救有否交贖金，鄧炳強指營救行動沒有交贖金，而包括6名人士在內已有25名港人獲救，目前仍有3位待營救，港府會盡全力營救。



保安局局長鄧炳強3月7日稱6名港人獲救後，有機會與他們視像見面，見到他們安全無恙，對終於可返港感激動 ，鄧炳強覺得專責組工作雖然艱辛，但非常有意義。（鄧炳強Facebook）

保安局局長鄧炳強3月7日稱6名港人獲救後，有機會與他們視像見面，見到他們安全無恙，對終於可返港感激動 ，鄧炳強覺得專責組工作雖然艱辛，但非常有意義。（鄧炳強Facebook）

【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

鄧炳強今日由泰國返港，下午約5時半在香港機場見傳媒。鄧炳強表示，成功營救3男3女被禁錮港人，年齡介乎29至44歲，被扣留緬甸5至7個月不等，現時身體狀況良好。鄧炳強透露，6人在凌晨時份從園區救出，由泰國軍方護送，今早抵達曼谷，料今晚稍後返回香港。

6人凌晨從園區救出今早抵達曼谷 5人今晚返港1人明日返港

保安局指，其中五名人士會於今晚在保安局專責小組成員陪同下回港，而餘下一人預計將於周六（8日）返港。

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被問行動有否交贖金，鄧炳強指今次屬營救行動，不牽涉交贖金。目前已有25位港人獲救回港，但仍有3位港人在東南亞仍未被救回，鄧炳強表示，將全力設法營救3人回港。

其中一位被禁錮港人早前成功獲救安全返港。（資料圖片/梁偉權攝）

泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威（右二）1月13日接見保安局副局長卓孝業（左二）及專責小組。(政府新聞處圖片)

鄧炳強說，曾透過視像通話與6人傾談，了解他們安全及身體狀況良好，並期盼盡快與家人見面。鄧炳強又感謝國家公安部、在泰國緬邊境一線執勤的警員、外交部、泰國司法部及國防部、泰國軍方及警方等。