桌球大獎賽｜主辦方：曾提出付超時費未獲覆　當晚接通知「趕客」

在啟德體育園舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」周日（9日）結束，主辦方同日就上周二（4日）的「趕客」風波發表評論，稱事發當晚8時許接獲通知，即便賽事未完成仍需觀眾離場。主辦方稱，上月底已向園方表明，比賽無法在晚上11時結束，更曾主動提出支付超時費，但未獲明確回覆。對於主辦方的說法，園方未有回應。



3月4日晚上11時許，大會現場屏幕出現這段通告，要求所有現場觀眾離場。

2025年1月，封歡歡（右一）分別以F-Sports Promotions Limited的董事身份出席世界格蘭披治桌球大獎賽的新聞發布會。（大會圖片）

上月已表明賽事無法11時結束

主辦單位F-Sports Promotions Limited公司董事封歡歡表示，在「趕客」事件發生前曾主動嘗試解決問題，對於事情結果及受影響觀眾感到抱歉。她否認由於未交超時費用觸發事件，稱與場館洽談過程中，對方均未曾提出此問題。

封歡歡表示，在園方限定賽事需在晚上11時結束時，主辦方上月已明確反對，稱不可能完成。主辦方上月26日的會議上，更曾主動提出如有此選項，願為加時付貴，但沒有得到明確回覆。

至於事發當晚，封歡歡曾向園方提示，稱比賽料在午夜12時半後才結束，但其後被告知仍要11時安排觀眾離場，選手閉門作賽。對於當晚的英文通告用上「Curfew」（宵禁）字眼，封歡歡稱也是「被告知」，不明白該用詞由來。

但她表示，未來如有機會在香港舉辦賽事，啟德體育園仍是首選，會吸收今次事件經驗，未來辦得更好。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾於5日就事件公開解畫，直認不理想，又稱據其了解，主辦方要求觀眾離開主要是「交通考慮」。