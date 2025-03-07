緬甸詐騙營｜獲救6港人5人泰國返港　深夜抵達機場警署｜最新圖片

保安局專責小組赴泰國營救被困緬甸港人行動再有進展，6名被騙到緬甸非法工作港人獲今日（7日）凌晨成功獲營救，當中5人今晚返抵香港，深夜在專責小組成員陪同下抵達機場警署作跟進。保安局早前指，最新獲救人士中的5人今晚在保安局專責小組成員陪同下從泰國回港，餘下一人預計將於明日（8日）返港。



6名被騙到緬甸非法工作港人獲今日（7日）凌晨成功獲營救，當中5人晚上返抵香港，深夜在專責小組成員陪同下抵達機場警署作跟進。（黃浩謙攝）

6名被騙到緬甸非法工作港人獲今日（7日）凌晨成功獲營救，當中5人晚上返抵香港，深夜在專責小組成員陪同下抵達機場警署作跟進。（黃浩謙攝）

今次營救行動共拯救出六名香港人士，包括三男三女，其中5人3月7日深夜抵達機場警署。（黃浩謙攝）

今次營救行動共拯救出六名香港人士，包括三男三女，其中5人3月7日深夜抵達機場警署。（黃浩謙攝）

保安局局長鄧炳強3月7日稱6名港人獲救後，有機會與他們視像見面，見到他們安全無恙，對終於可返港感激動 ，鄧炳強覺得專責組工作雖然艱辛，但非常有意義。（鄧炳強Facebook）

保安局局長鄧炳強傍晚從泰國返港後指，過去兩日，他前往泰國曼谷統籌一個營救香港被誘騙到緬甸園區從事非法工作的行動，共拯救六名香港人士，包括三男三女，年齡介乎29至44歲，他們被非法扣留五個月至七個月不等。

保安局局長鄧炳強3月7日稱6名港人獲救後，有機會與他們視像見面，見到他們安全無恙，對終於可返港感激動 ，鄧炳強覺得專責組工作雖然艱辛，但非常有意義。（鄧炳強Facebook）

鄧炳強指，較早時，保安局專責小組已派員到泰國近緬甸邊境的湄索地區進行部署和準備營救行動，這是一個聯合行動，他要感謝國家公安部、特別是派遣在泰國緬甸邊境一線執勤的警員，亦包括外交部，特別是中國駐泰國大使館、中國駐清邁總領事館、泰國司法部等不同參與單位。

鄧炳強指該數名人士在園區被拯救出來，凌晨由緬甸軍方送至泰國湄索地區。在泰國有關當局和國家大使館的協調下，專責組今日下午陪同他們到曼谷，他們會於稍後時間由專責組同事陪同下乘搭飛機返港。

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【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

一直協助被困港人家屬的油尖旺前區議員余德寶表示，目前收到7宗家屬求助個案，他們被困東南亞四至七個月，當中有6宗都在今次行動中獲救，家屬們均感到相當雀躍，並感謝港府協助港人回港。他又指，目前仍有一名求助個案未獲救，希望港府繼續全力協助。

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▼2025年1月27日 29歲港男獲救除夕前深夜返港▼



余德寶昨接獲多一宗懷疑往緬甸後失聯個案 目前仍在確認中

余德寶又稱，獲救港人回港後，還要進行一連串程序，如錄口供等，希望港府可以加快處理，讓他們好好休息。他又指，昨日收到多一宗懷疑求助個案，該個案稱其家屬前往緬甸後失聯，他目前仍在確認。

▼2025年1月20日 家屬到緬甸駐港總領使館交信冀加速營救▼

