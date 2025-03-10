子宮頸癌｜三分一受訪港婦「怕痛」拒絕篩查　關注團體籲3年一查

子宮頸癌是全球第四大婦女殺手，一項研究就指出，逾6成受訪女性從未接受篩查，其中三分一人拒絕篩查的原因是「怕痛」。有基金會推出「免費子宮頸癌篩查計劃」，下月底起為300名合資格弱勢女性提供免費篩查及後續跟進服務，並於今日（10日）起接受報名。



團體建議女士每3年篩查一次，並為自己及身邊人盡早預約相關服務，防患未然。



（ 受訪者提供圖片）

39%受訪港婦曾接受子宮頸篩查

一項亞太區女性健康調查就訪問了3,473名女性，其中362名為港人。調查發現，受訪香港女性中，只有39%曾接受子宮頸篩查，34%稱因為「怕痛」而拒絕；本地受訪者中，僅38%表示對子宮頸篩查「非常了解/一定程度了解」。

有過性行為女性即使已打HPV疫苗都可感染風險

婦產科專科醫生雷雯華表示，超過7成子宮頸癌個案是由人類乳頭瘤病毒中，最高危的第16型及第18型引起。她指女性只要有過性行為，就算已打疫苗、只有一位性伴侶、長期無性行為或已停經，均有感染HPV風險，應該進行定期檢查。

雷雯華指，本港的篩查率偏低，而子宮頸癌新症中，有42.6%個案確診時已為晚期（即第三或四期），其中第四期患者的5年存活率只有16.2%。由於子宮頸癌的「癌前期」階段非常長，有近8至10年，故可以透過篩查，於病情演變成癌症前及早發現及治療。研究指出，透過每3年一次篩查，可以減低患上子宮頸癌風險91.8%。

婦癌基金會助300名弱勢女性接受HPV基因檢測

梁愷昍婦癌基金會就推出「免費子宮頸癌篩查計劃」，下月底至5月期間，為300名30至50歲弱勢女性(包括單親媽媽等經濟困難人士)，提供免費HPV基因檢測。若測出結果異常，亦會有專業人員跟進，今日起報名預約。

基金會行政總裁Katharina Reimer認為，要令子宮頸篩查普及，宣傳教育相當重要，呼籲市民提高篩查意識，又建議可與身邊人多討論子宮頸篩查的重要性，更能於5月母親節時，為母親送上溫馨的禮物。

基金會研究助理、乳腺外科醫生Yuki Murakami引述研究指，婦科癌症患者容容易患上抑鬱症，其中亞洲女性尤甚。中國西南婦科癌症病人中，44%患有抑鬱症，較西方國家例如美國及加拿大，比率高近一倍。