醫生強行將子宮頸打開！孕婦分娩後會陰撕裂　致糞便從私密處狂瀉

新加坡一名新手媽媽生下女兒後，出現「陰道排便」的後遺症，嚴重影響她的婚姻生活。她控訴接生醫生失職，違反她的意願進行自然產，並不當擠壓她的腹部，造成會陰嚴重撕裂。



據《8 World》等新加坡媒體道，當地一名32歲程姓婦女起訴婦產科邱姓醫生的案件，2月4日在高庭開審。

程女表示，她在2020年5月2日凌晨住院待產，5月3日上午順利生下第一胎女兒。但她稱，她的子宮頸直到生產前夕都未完全擴張，也在孩子出生前一個小時簽下緊急剖腹同意書。

但程女控訴，醫生之後卻違背她的意願，自作主張放棄緊急剖腹，並未經她同意，用手把只開了4厘米的子宮頸，硬擴張到了10厘米，並不當推壓她的腹部助產，造成她的會陰撕裂。

雖孩子出生後，醫生及時縫合傷口，仍造成程女產後幾個月內出現陰道排便的後遺症。

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覆診時，醫生告知她那是直腸陰道瘻管（Rectovaginal fistula），是嬰兒的肩膀造成產道撕裂傷，讓陰道和直腸形成廔管，導致糞便從大腸跑到陰道。

程女哭訴，她因此患上產後憂鬱及創傷壓力心理障礙，無論是和丈夫的婚姻生活或與孩子的親子關係都深受影響。而她本來計劃和丈夫生三個孩子，她稱後遺症也影響了日後的受孕。

而為了療傷和適應新生活，她也被迫放棄本來的工作，因而怒向醫生賠償精神及相關收入損失。

接生的邱醫生反駁程女的說法，他指剖腹前發現她的子宮頸已自然擴張，堅稱放棄剖腹而讓她自然分娩是合理的決定，而推壓婦女的腹部是為了加速產程。

後來程女去別家醫院，進行腸道專科手術治療後才順利康復。全案雖沒說明索賠的金額，但報道指出，由新加坡高庭審理的民事訴訟索賠金額，一般25萬元新幣（約港幣145萬元）起跳。

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