送貨員涉殺3歲親女　被告指醫院多人出入　無要求女友產子即性交

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告劉佳坪今(10日)出庭自辯，他承認與女友梁小欣經常吵架，女友常在吵架後一走了之，但他想組織家庭，故有找回女友。他否認如女友所指，在女友剛誕子後便立即要她性交，又指醫院人多，不可能作這樣的要求。他又稱對曾向女友淋腐液感後悔，但女友已原諒他，他亦認當時破壞了保釋條，繼續與是案中證人的女友聯絡，但他指女友已原諒了他，而他亦已為該罪受罰。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪承認向女友梁小欣(圖)，在劉就淋通渠水案罪時亦有到法庭（朱棨新攝）

指女友經常吵架後一走了之

被告劉佳坪今出庭自辯，就劉與其女友梁小欣的關係，劉指出，與女童生母梁小欣不時吵架，梁會因吵架而一走了之。在梁懷孕時期，他因為擔心，加上他亦想組織家庭，因而會四處尋找梁。劉稱，他與梁平均「二、三日一小吵，四、五日就大吵」，惟劉否認有在醫院摔壞梁的電話，亦否認在梁生育後立刻要她作性行，劉解釋：「喺嗰個地方，無可能會作出呢個要求，出出入入咁多人。」

認在淋腐液有破壞保釋條件

關於淋腐液事件，劉稱因為事件感到後悔，他亦因此而入獄。劉稱，在事件後，他與梁有繼續聯絡，因為他當時覺得二人已育有一女，亦希望可以與梁有將來，想繼續與梁一起。劉稱，在2018年後，因為淋腐液事件而對梁感到內疚，所以對其亦更加遷就，對梁亦更加好。劉指出，當時他是保釋中的狀態，而他保釋的其中一個條件為不得接觸控方證人，他承認當時與梁接觸其實是破壞了保釋條件。

指梁曾情緒失控抱雅思到壆位

劉續指，在雅思住在寄養家庭的時期，他們每星期可以與雅思見面一次。有一次他們遲了把雅思送回寄養家庭，是因為當日他與梁在賓館吵架，過程中梁發脾氣，抱起雅思就衝出去，他尾隨上前時，發現梁用雙手捉住雅思，並把她放在走廊的石壆上。劉補充指，當時雅思一直哭泣，神色驚慌。他形容，梁當時：「好似發晒癲咁。」

梁有分享女兒的事

劉憶述，在獄中仍有寫信予梁，因為期望出獄後再與梁一起照顧雅思，想再一次維繫與梁的關係。劉指出，當時梁有回信給他，亦有到監獄探望他，並與他分享女兒的事。

案件編號：HCCC61/2022