送貨員涉殺3歲親女　被告見女兒摔倒抽筋　拍其臉說：爸爸嗌你啊

送貨員涉虐殺3歲女兒腦案續審，控方今（3日）續於高等法院播放被告劉佳坪的錄影會面，劉稱他與女友及女兒同住，事發早上他見雅思正在床尾玩耍，他在上廁所時，突聽到「呯」一聲後已立刻衝到床前抱起女兒，見女兒除抽筋外沒有其他反應，他曾拍女兒的臉並說：「爸爸嗌你啊！」但女兒仍沒有反應，他便致電女友及報警求助。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪否認謀殺女兒梁雅思，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

稱之前仍見雅思在床尾玩耍

控方今播放被告劉佳坪的警誡錄影會面，劉稱與女童母親梁小欣是情侶，事發時只有他和雅思在家，當時雅思在床尾玩耍，他正在上廁所，突然聽到「呯」一聲，發覺雅思從床上摔下，他在10秒內已立刻衝到床前抱起女兒，並拍拍她的臉說：「喂！爸爸嗌你呀！」以喚醒雅思，惟女兒除了抽筋外無其他反應，於是劉致電女友告知情況，2分鐘後仍未能喚醒女兒，遂報警求助。

平日會與女友照顧雅思三餐

劉指雅思平時的生活習慣，早上起床後劉或其女友會沖奶給雅思，加上麵包或蛋糕作早餐，中午則會吃通粉、粥或意粉，晚上大多在家吃或買外賣。

服刑前已有帶女兒食飯遊玩

劉續指，雅思在疫情前有上學前班，當警察續問是甚麼學前班時，劉稱不清楚，因為他當時仍在監獄服刑。劉表示，他並非出獄後才開始接觸雅思，服刑前亦有到寄養家庭接女童外出食飯或遊玩。

案件編號：HCCC61/2022