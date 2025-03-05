送貨員涉殺親女　雅思頭部無骨折血腫腦大量出血　醫生指似被搖晃

送貨員涉虐殺3歲親女案續審，控方今(5日)在庭上讀出多份專家醫療報告，指雅思送院時並無明顯外傷，只在左右側腹股溝內側有瘀傷，頭骨及頭皮亦無骨折或血腫，但電腦掃描後發現腦膜下有急性出血，且腦內壓高，雙眼視網膜亦有多處視網膜和視網膜前污點狀出⾎，認為與在床上摔下情況不符，但更符合搖晃嬰兒綜合症的指標，高度懷疑女童曾被搖晃。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪否認謀殺女兒梁雅思，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告指雅思從床上墮下受傷

在案發當日，雅思由救護車送到明愛醫院急症室，為其急救的副顧問曾偉贊醫生撰寫的醫療報告指，被告稱雅思的傷勢從床上墮下造成，之後見她四肢抽筋約1分鐘。曾醫生檢查時發現，雅思左右側腹股溝內側有瘀傷，有呼吸暫停及呼吸衰竭的情況。

頭部無外傷但硬腦膜大量出血

其後雅思被送往瑪嘉烈醫院接受治療，兩位駐院醫生魏珈語醫生及區子榆醫生亦曾為雅思作診治，他們在醫療報告指，雅思的瞳孔有擴大情況，頭部沒有外傷。電腦掃描則顯示有急性硬腦膜下大量出血的情況，惟手術後沒有康復跡象。兩位醫生均認為客觀角度看，這是一宗搖晃兒童綜合症，造成雅思身上的傷勢。

頭部無明顯傷但顱內壓非常高

院方之後為雅思進行緊急開顱手術，進行手術的洪思樂醫生在報告指，雅思有腦膜下急性出血，但沒有顯著頭皮血腫，也沒有頭骨骨折，但顱內壓非常高，手術後仍然有硬腦膜下水腫情況。報告指出，在沒有顯著外傷或腦挫傷的情況下，傷勢不可能如被告所說，由床上掉下所導致，故高度懷疑為搖晃嬰兒綜合症的指標。

很大機會非單一搖晃造成

眼科姓陸的醫生在報告指，雅思的雙眼視網膜上有多處視網膜和視網膜前污點狀出⾎，眼球眼底有大範圍出血。陸醫生認為，在沒有外傷或手術的情況下，這種大面積的眼底出血，與被告供稱雅思因由1-2米高墮下而造成的情況不吻合，反而很大機會是因被搖晃而造成的，且不太可能由單一的搖晃或撞頭事件造成，除非單一事件發生時的力度大，強度高，如遇交通意外等，若上述事件重覆發生，則有可能造成如此傷勢。

案件編號：HCCC61/2022