Deliveroo戶戶送撤走｜學者分析4個死因︰兩餸飯、北上消費

【Deliveroo / Foodpanda / Keeta / 飲食業】外賣平台三分天下的局面只維持兩年，戶戶送Deliveroo今日（10日）公布將撤出香港市場，只營運至4月7日。



經濟學者李兆波分析出四個死因。他指疫情後香港餐飲業及外賣市場收縮一成，部份市民選擇光顧兩餸飯或外賣自取，也有部份人周末北上消費，平台無法長期採取銀彈攻勢，難以同時間容納3個平台，估計Deliveroo為避免「流血不止」而決定撤退。香港餐飲聯業協會會長黃家和並透露，戶戶送進駐香港9年，每年都錄得虧損，認為撤離的決定正確。



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李兆波：停發優惠用戶即轉其他平台 繼續銀彈攻勢會流血不止

經濟學者李兆波分析指，香港市場佔戶戶送全球總交易額的5%，EBITDA（稅前息前折舊攤銷前之獲利）卻出現負數，代表無利可圖；然而目前市場競爭非常激烈，戶戶送只要停止發放優惠，用戶便立即轉投其他平台，故不可能繼續銀彈攻勢，否則會「流血不止」，估計因而決定撤出市場。

餐飲營業額跌一成 難容納3個外賣平台︰執笠完全不出奇

李兆波並指，本港餐飲市場營業額已由過去逾100億元，下跌至約90億元，減少一成；部份市民選擇光顧兩餸飯或選擇外賣自取，也有部份周末北上消費，外賣市場也無可避免收縮，難以同時間容納3個平台，「佢執笠完全唔覺得出奇。」

黃家和︰戶戶送進駐香港9年年年虧損 料不欲再「燒銀紙」

香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，戶戶送進駐香港9年，每年都錄得虧損，估計他們不願再繼續「燒銀紙」，寧願將資產轉售至攻勢更進取的Foodpanda，他認為戶戶送撤出香港的時機正確。

方保僑料下一個新戰場為網約車平台

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑同樣認為，由於港人在疫情後減少在家用膳，加上北上消費熱潮，外賣市場就像過去的免費報紙出現飽和。他估計在僧多粥少的情況下，戶戶送難以抵受競爭對手如Keeta的攻勢，只能撤出香港。

其實內地過江龍不僅限於外賣市場，網約車平台同樣競爭激烈。方保僑表示，目前本港已經有5間網約車平台，估計日後網約車在香港合法化之後，將會成為下一個新戰場。