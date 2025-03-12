腸胃炎｜煮熟蘋果有助腸道修復？腹瀉和嘔吐期間要避免吃7類食物

台灣疾管署（2月25日）公布最新全台灣腹瀉門急診就診人次，較前一週略微上升，而近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾如病毒為多。



醫師提醒，諾如好發月份約是11至2月，症狀多與一般病毒性腸胃炎差不多。營養師則說明上吐下瀉期間的飲食原則，提供民眾參考。

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台灣新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說明，今年諾如病毒與過去不同的是高峰人數異常多，年齡範圍也更廣。他推論可能與病毒基因型有關，因為這個基因型過去8年幾乎未出現，大部分人沒有相關抗底，也導致短時間內出現一波較大高峰。

柳朋馳指出，諾如好發時間約為11月至2月，一般而言四季都會出現，但夏天較常見的是輪狀病毒或腸病毒。他分析，進入3、4月後諾如疫情則會慢慢趨緩，因為已經出現廣泛性感染，對於社區有一定程度的免疫保護。

至於症狀部分，柳朋馳表示，大部分都與一般病毒性腸胃炎差不多，包括噁心、上吐下瀉、食慾不振、肌肉痠痛、發燒或腹部不適。若要區分差異，以輪狀病毒為例，主要會以拉肚子表現；諾如則是合併嘔吐居多。

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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腸胃症狀9成可在診所處理 醫揭3類人要留意

不過，柳朋馳也說，一般會區別的是細菌性感染或病毒性感染，因為前者可能會合併高燒或血便情況，且要考慮治療時，需要有抗生素介入。後者則是以支持性療法為主，補充電解質、水分，並多休息、調整飲食，3至5天症狀便可緩解，少部分人則需要一週。

柳朋馳提到，要注意的是腎臟病、心臟疾病相關族群，若在急遽脫水過程連帶電解質流失，容易造成心律不整或重症可能性。他提醒，腸胃型症狀9成以上個案在診所處理即可，另外則是心腎特殊族群或年紀較大長者、幼兒，出現嚴重脫水，一喝就吐、完全吃不下東西，才需要至醫院。

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煮熟蘋果可幫助腸道修復 營養師：腹瀉時要避開重口味食物

對於拉肚子、嘔吐的營養補充，台灣營養師程涵宇建議，最主要避免的是脫水和電解質流失，且急性期若有噁心感可以先暫停禁食，待食慾恢復時，可少量多餐，並選擇較清淡、易消化的食物，減少腸胃負擔。

程涵宇提供菜單參考，像是富含鉀的熟香蕉，有助於補充因腹瀉流失的電解質；白飯或稀飯則是易於消化，並提供碳水化合物。另外，煮熟的蘋果因富含果膠，能吸附水分並形成膠狀物，有助於調節腸道蠕動，幫助腸道修復，果膠還可促進腸道益生菌生長。

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在腹瀉和嘔吐症狀期間，程涵宇說，要盡量避免7類食物，包括油膩重口味、高纖維、高糖食物、生菜、全穀類及堅果種子，還有乳製品和咖啡因等。她解釋，高糖食物可能會導致腸道滲透壓改變，加重腹瀉，若是部分豆類也要注意，因含有寡糖，容易出現脹氣、腹痛，且豐富纖維可能導致腹瀉問題更嚴重。

程涵宇總結，拉肚子的飲食原則為補充水分、電解質，避免一次進食過多，不要選擇刺激性食物，也可適時補充益生菌有助於腸道恢復。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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