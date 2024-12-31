內地女涉訛稱曾在栢克萊分校就讀　案押後處理　准春節回內地

撰文：陳蓉
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內地女子涉訛稱曾在美國加州大學栢克萊分校就讀，以申請來港入讀許可，從而被控，案件今（31日）於沙田裁判法院再提訊，由於案件押後至明年2月12日再訊，以讓控方索取律政司意見及作進一步調查。被告獲准保釋，保釋條件包括不准離開香港，被告申請於1月下旬至2月上旬回內地過春節獲批。

女被告謝晴。(陳蓉攝)

女被告謝晴（34歲），被控一項為取得入境證而作出虛假陳述。控罪指，她於2023年7月23日或該日前後在作為取得入境證，即一張來港就讀入境許可，而作出明知為虛假或自己亦不信為真實的陳述，即在申請該入境證時，聲稱在2009年9月至2012年12月在加州大學栢克萊分校就讀。

案件編號：STCC2515/2024

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