送貨員涉殺親女　曾言要當女狗咁教　被告稱女兒瀨尿才用狗作比喻

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告劉佳坪今（11日）繼續在高等法院自辯，劉解釋他曾在訊息指要當女兒像狗般教，是因為當時女兒雅思瀨尿，故才用狗作比喻，又指他雖曾拍片指女兒做了50下仰卧起坐(sit up)，其實女兒只做了約20下，他故意誇大數字，想令家人覺得其女兒厲害。他又稱因感到害怕，初時未有認搖晃雅思，又說：「我只係想阻止佢喊，無諗過呢次會走咗咁嚴重。」



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪否認謀殺女兒梁雅思，在高等法院受審。

沒提搖晃雅思因為當時很驚慌

辯方向劉指出，當日劉報警時，曾告知救護員雅思是從床上掉下，亦沒有提及曾搖晃過雅思。劉解釋，因為他當時很驚慌，覺得雅思只是從床上掉下，情況應該不會太嚴重，其後收到女友梁小欣的訊息才得知，雅思的傷勢可能因搖晃造成。

無想過搖晃會這麼嚴重

辯方續指劉在警誡錄影會面中，警察問他有沒有搖晃過雅思，劉當時否認。劉稱：「因為聽到醫生話搖過bb，又覺得跌落嚟唔會咁嚴重，我只係想阻止佢喊，無諗過呢次會走咗咁嚴重，驚講出嚟無得再見個女，所以當時隱瞞。」

指梁無搖晃非事實

辯方續指，警察問他其女友梁小欣有沒有曾搖晃雅思時，劉回答沒有，此情況是否事實。劉稱並非事實，因為當時雅思在醫院，他擔心女兒若清醒過來會沒有人照顧，所以沒有將事實告知警方。至於梁小欣早前供稱，劉曾威嚇要砍她的父親，劉否認指控，亦否認與梁的父親有衝突。

因雅思瀨尿才用教狗作比喻

對於劉曾在訊息指要把小朋友當成小狗般教育，劉解釋，因為雅思當日瀨尿，所以他才以此為比喻，希望梁小欣可以教導雅思有良好的習慣。辯方續指，劉在訊息向梁稱：「要罰佢、打佢」，劉稱當刻只是想要梁立刻罰雅思。

指雅思做50下仰卧起坐是誇大

關於雅思做sit-up（仰卧起坐）的影片，劉稱沒有經常要雅思做sit-up，當日只是雅思說想學表姐做sit-up，所以他才舉機拍片。在片中，劉稱雅思做了50下sit-up，惟劉解釋指實際上雅思只做了20下，因他想家人認為雅思很厲害，所以才誇大次數。

扔風扇因想發洩

對於他曾發脾氣向梁扔風扇的指控，劉承認曾扔風扇，但否認向着梁扔，而是向地下扔。劉稱，他當刻想發洩，想梁不要再因小事與他爭執，並無襲擊過梁。

案件編號：HCCC 61/2022