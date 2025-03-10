送貨員涉殺3歲女兒　被告指案發時女兒哭不停　認曾搖女叫她收聲

送貨員涉虐殺3歲女案續審，被告劉佳坪今午(10日)繼作供，他稱與女兒雅思關係好好，他認對女兒嚴格，又指女兒一被人話便哭，他曾叫女友教女兒不要一話就哭。他認有次叫他為女兒改的名字「雅稀」，但女兒沒有回應，他有因生氣而搖過女兒數下，他又指女友也曾搖過女兒。案發當天，女友外出買早餐時，他指女兒又哭，他問女兒為何哭，他認有點生氣下，有捉住女兒肩膀搖了數下，並有叫她「收聲」，之後女兒有降低聲量。惟他轉頭去廁所約20秒，女兒便在床上倒下。



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪否認謀殺女兒梁雅思，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

形容與雅思關係好好

劉形容，與雅思關係「好好」，又指女兒很黏他，每次被他罵完他都會哄回雅思，亦會陪雅思「吹泡泡」。他有因雅思的名字，及女兒出世紙父親一欄空著而與女友梁小欣吵架。

想教女兒守規矩

劉又指覺女兒頑皮，會搶其他小朋友的玩具，想教她要守規矩，但覺得雅思一被人話就發脾氣喊，他初時會教和哄，後來「半鬧半氹」，之後就責罵和罰企望牆等，但否認曾扭其耳朵，並曾叫梁教雅思不要話一句就喊。他與梁曾因管教起爭執。兩人有共識「一個做石堅，一個做黃飛鴻」，但指梁對雅思某些行為視若無睹。

劉指出，在2020年5月13日，劉與梁因飲酒問題爭執，梁帶同雅思搬離被告與家人於沙田的住所，劉之後再搬到與梁同住於深水埗的案發單位。他承認對雅思有很高的期望，怕她學壞，所以對她嚴厲。他又有鼓勵雅思透過YouTube等渠道學英文。

叫雅稀未獲回應而搖過女兒

同月23日，劉為雅思吹頭時，雅思跑到客廳玩玩具，他以「雅稀」叫她回來，雅思沒有回應，他之後叫「雅思」，雅思才哭著走過來。劉稱他當時很生氣，因此他抓住雅思肩膀搖了5至6下。

指雅思胡亂大小便而用水淋她

劉指兩次淋水事件都因雅思發脾氣，胡亂大小便，他才把雅思抱入廁所為她沖洗。他指雅思遭他斥責而哭鬧，他為雅思沖洗，之後乾脆為她沖洗全身，所以亦有淋雅思的頭部。

否認曾凌空捉住雅思雙腿

劉否認曾用心口壓雅思，稱當時在與女兒玩，他雙手支撐住身體，沒有壓到雅思。他亦否認曾凌空捉住雅思雙腿，亦沒有在雅思站立時從後拉她的雙腿，但他曾在雅思躺着時抓她的腳跟她玩，雅思當時哈哈大笑，沒有驚慌亦沒有哭。

指梁亦曾搖雅思

同年7月7日，他問雅思：「爸爸唔喺度時有冇叔叔上過嚟？」雅思回應有，梁便打雅思的嘴巴兩下。劉對梁說：「畀個女篤爆就咁對個女。」劉指梁有捉住雅思的肩膀搖晃她，又把她推落劉的大腿，並在吃飯途中用筷子打雅思的嘴，之後離家。

搖雅思叫她不要再哭

事發當日，梁去買早餐，家中只剩他和雅思。劉稱因稍早時聽到雅思哭鬧，便喝斥雅思過來想跟她聊天，問她為甚麼要哭，惟雅思一直哭，劉捉住她的肩膀搖了幾下，叫她不要再哭。劉承認當時有點生氣，有叫雅思「收聲」，在搖晃雅思後，她有降低哭泣的聲量，劉再質問她為甚麼要哭，雅思沒有回答他，劉於是起床並去廁所，約20秒左右，便聽到「呯」一聲。

有把手指放雅思以妨她咬到舌頭

劉稱他立刻上前察看，見雅思從床上掉下，躺在地墊上，他立刻把雅思抱起並放到床上，雅思當時四肢抽搐，雙眼只見眼白，嘴唇亦泛白，舌頭伸出。他立刻致電梁小欣，並用手指防止雅思咬到自己的舌頭，直到救護員到達才縮手。

案件編號：HCCC61/2022