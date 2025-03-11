黎智英案｜勾結外國勢力罪　官著準備英澳等地案例　案8.14陳詞

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，上周五完成舉證，法官今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）就控辯雙方結案陳詞的框架作指示聆訊。就勾結外國勢力罪，官著控方準備英、澳及新西蘭等普通法國家案例。法官因應雙方存入書面陳詞的時間，把案押後至8月14日陳詞，並指示控方需總結控方證人的證供，黎則整理黎自辯逾52的總結，法官李運騰又形容本案文件眾多，形容工作相當艱巨。



黎智英今未有出庭。

案件上周完成舉證後，法官原本把案件押後至7月28日，讓控辯雙方結案陳詞。案件今就陳詞的框架進行指示聆訊，黎智英未有出席聆訊。代表3間被告公司的大律師指，希望重開其案情，呈交文件以證明第四被告蘋果日報互聯網有限公司沒有案底。法官把申請押後至結案陳詞當天一併處理。

著控方呈上英澳及新西蘭等案例

本案涉及串謀發布煽動刊物罪和串謀勾結外國勢力罪。就勾結外國勢力罪，法官杜麗冰指示控方就控罪元素，呈交英國、澳洲和新西蘭等普通法國家的案例。

煽動罪控方不需要證明意圖

至於發布煽動刊物罪，控方指，根據終院的判辭，控方就煽動罪舉證時，不需要證明被告有煽動他人使用暴力的意圖，本案會依賴這控罪元素。法官李運騰指示，控方在書面陳詞中引用案例，詮譯該控罪中的「不滿」等字眼。

黎的團隊會就黎的證供做總結

此外，法官李運騰又指，黎作供逾50天，或涉2000、3000頁文件，形容工作相關工作艱巨，想知會由那一方就其供詞製作總結。法官杜麗冰認為應由黎智英的律師團隊負責，黎方同意。此外，控方會就控方證人的作供製作總結。

押後至8月14日結案陳詞

法官杜麗冰亦指，本案原定於7月28日進行結案陳詞，考慮控辯雙方存入相關書面陳詞的時間，最終把結案陳詞押後至8月14日。控方需於5月6日或之前呈交其書面結案陳詞，辯方於7月2日或之前呈交其書面結案陳詞。此外，就辯方提出的法律觀點，控方需於7月16日或之前作回覆，而辯方則於7月30日或之前就法律觀點再作回覆。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要