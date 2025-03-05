驚蟄2025｜驚蟄後百毒出！中醫警告少吃4類食物 防熱毒水腫腸胃炎

今日（5日）是驚蟄節氣，此時天氣回暖，春雷始鳴，驚醒蟄伏冬眠的生物。台灣中醫師王大元提醒，近期濕氣變重容易導致過敏性鼻炎和哮喘發作，另外，也要留意皮膚炎發生，若想要增加抵抗力，應減少辛辣生冷、膏粱厚味的食物。



台灣中醫師王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」中發文表示，驚蟄過後百毒盡出，要增加抵抗力，應減少辛辣生冷、膏粱厚味的食物，否則體質改變，更容易被病菌傳染。

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王大元說明，辛辣物或膏粱厚味，指的是高熱量、高糖分及重口味食物，易致使體內濕熱、藴生熱毒，像是薑母鴨、麻辣鍋、羊肉爐、麻油雞、油炸物、糕餅類或藥燉排骨等；醬料類如加工的辣椒醬、甜辣醬或沙茶醬等，都應淺嚐即止。

生冷食物則包括醋、牛奶、蔬果汁、柑橘、番茄、青瓜、生菜沙律、生魚片等，如果體質是偏冷的人，驚蟄節氣更應該減少食用，避免腸胃炎、水腫等情況發生。

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春天容易發生「春睏現象」，讓人感覺疲乏無力、無精打采！王大元建議，可以趁著春日多舒展四肢、曬陽光，以順應春陽萌生的自然規律。

在飲食方面，則以氣血平衡、陰平陽秘為主，宜清淡平性，可多吃椰菜花、菠菜及茼蒿等綠色蔬菜，同時輔以健脾補氣的山藥、茯苓、雞肉、鮭魚、豆腐、薏苡仁和粥品等，幫助脾胃吸收運化。至於穴道按摩方面，王大元則推薦可按壓合谷、足三里和太衝穴，有助於平穩腸胃、疏肝理氣和緩和情緒。

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