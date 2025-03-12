屠龍小隊案認藏槍被告陳玉龍 不滿認藏彈簧刀後被加監5月提上訴
撰文：朱棨新
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在屠龍小隊與另一小隊涉串謀放炸彈案中認罪被判囚9年的被告陳玉龍，因另涉藏有彈簧刀和沒展示有效車牌被控，他早前在沙田法院認罪，被判囚9個月，但准其中4個月刑期同期執行，即他需加監5個月。陳不服被加監5月的決定，向高等法院提出上訴，暫未有聆訊日期。
上訴人陳玉龍，32歲。上月承認管有違禁武器及偽造文件兩罪，被判囚9個月，部份刑期和反恐案分期執行，被加監5個月。
被捕時被發現皮帶內有彈簧刀
該案案情指，警員於2020年1月17日早上，在廣源邨廣松樓外以無牌管有火器及彈藥罪拘捕陳。警員搜身時，在陳身上的皮帶找到一把刀。經檢驗後，確認該刀是一把有彈簧裝置彈出刀刃的刀。
另認更換電單車車牌
此外，警員搜查在廣源邨停車場的一架電單車，並在陳身上檢取車匙，調查後發現該電單車的車牌，與其登記車牌號碼不同。陳在錄影會面中指，由於該電單車的登記車牌號碼，不能在該停車場泊車，於是他更換車牌。
陳於屠龍小隊案認藏槍囚9年
屠龍小隊與由吳智鴻為首的無名小隊，被指串謀計劃在2019年12月9日的遊行中，在灣仔鬧市放炸彈，計劃亦包括派槍手亂槍掃射殺警員，然後「執警槍」。惟該行動未發生前已被警方識破，計劃告吹。控方曾引用《反恐條例》起訴多人，陳玉龍屬其中一人，他並非屠龍小隊的成員，他在案中承認無牌管有槍械及彈藥等罪，被判囚9年。
案件編號：HCMA80/2025
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