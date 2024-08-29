屠龍小隊案｜黃振強彭軍壕證供受質疑　一個貪心爛賭一個警察寶寶

這宗發生於2019年社運期間的串謀放炸彈及殺警計劃，控方主要依賴「屠龍小隊」隊長黃振強，及另一小隊的主要成員彭軍壕，以及原被安排當槍手的少年蘇緯軒的證供，以指控不認罪的7名被告。然而他們的口供不但惹來辯方質疑，更爆出不少事件背後的內情。

辯方對黃及彭的可信性極度懷疑，先揭發黃振強曾挪取逾30萬屠龍的眾籌資金豪賭、嫖妓以「減壓」，又以其「隊長」身份周旋於多名女子，當中不乏女示威者及「家長」，指黃為求減刑不惜誣指隊友知情。黃被盤問時更曾嚎哭，並一度腳軟跪地要被抬走，但他強調有花20萬和隊友一同到泰國「減壓」，並非無預隊友。

另一名證人彭軍壕，則被揭其父是警長，辯方對彭多次聲稱只負責「睇水」，真正行動又「縮沙」，只是意圖淡化其角色，並把罪責推及其他隊友，又指彭被捕後獲警員探訪，彭拒講出手機密碼，亦未遭警方強行解鎖，形容彭是「警察寶寶」(Police baby)，認為彭為求減刑而出庭指證他人。

至於第三名蘇緯軒，案發時只得19歲，他被安排在案中當槍手在天台遠距離殺警，但他稱其實無意參與計劃，其供詞並披露背後有能提供軍火的人。



陪審團退庭商議兩天半，只裁定第六被告賴振邦一項交替性控罪罪成，其餘6人全部罪名不成立。



【屠龍小隊案・專頁】

黃振強(圖)被辯方盤問時，承認用眾籌錢豪賭，亦有與多名女子有曖昩關係。

黃振強作供指多名被告對計劃知情

黃振強是作供時間最長的證人，他由主問至盤問共花費了15日，他以屠龍的隊長自居，其證供主要提及首4名被告：張俊富、張銘裕、嚴文謙及李家田對計劃知情及參與程度，他另指證女被告劉佩凝曾為「屠龍」設眾籌頻道。

黃認挪用眾籌款項豪賭減壓

但這5名被告律師輪流盤問黃時，先揭黃「貪心爛賭」的一面，並引用黃在馬會戶口的投注紀錄，顯示黃於當年11月1日至12月9日，即「育龍」頻道成立後至他被捕期間，黃曾投注29萬7千元，黃被再三追問下承認他曾挪用「屠龍」眾籌資金去賭博。律師繼而指，根據黃和劉於12月7日的訊息紀錄，劉稱「育龍」當時應至少籌得50萬，黃卻稱只有30多萬。

在港泰與多女子有關係

辯方繼而指黃在社運期間亂搞男女關係，黃在泰國已有女友，該女友並幫黃在當地開設銀行戶口，但黃與隊友同遊泰國時，曾稱想召妓；另一邊廂，黃在香港又與「閃燈隊」女隊長Kristy有曖昧關係，但又提及女「家長」佩儀有幫他收拾行李，黃更稱要應酬「家長」猶如做鴨。黃解釋這說法是講笑，但被追問他曾作過甚麼「服務」時，黃只稱深淺程度不同，不久後即深呼吸並大哭起來，更腳軟跪下要被抬走。

黃振強在辯方盤問下認曾向吳智鴻要槍，並有跟吳說：唔好畀我隊友知。（圖為警方在大行動前檢取得的真槍/資料圖片）

曾向吳要槍特別提：唔好畀我隊友知

黃繼續被辯方盤問時，承認他當時仇警，更想過親手用槍殺警。他知隊員有共識不會用槍和炸彈，故在未得隊友同意下與吳會晤，並答應其小隊會配合吳。他其後更曾私自問吳要槍殺警，並特別強調：「唔好畀我teammate知。」黃在與警方的會面錄影亦提過，吳承諾事成後到台灣，會給百多萬資金予「屠龍」。

準備殺警後着草台灣

辯方指黃一心只為博減刑而「拖人落水」，誣指隊友及劉對計劃知情，實情是他一邊隱瞞隊友計劃會有槍及炸彈，另一邊廂密謀親手殺警，然後「着草」台灣，以取得吳承諾給予的逾百萬元。辯方直指黃不但庭上口供大話連篇，更指他為求配合控方，連不實的案情都承認，以使他可獲進一步減刑，及其面對的重罪串謀謀殺亦可獲存檔法庭。豁免被起訴串謀謀殺等重罪。

彭軍壕透露，他在2014年的佔領運動時，已認識吳智鴻，並指吳是當時較激進的「鐵馬組」成員。（資料圖片）

彭軍壕作供提及其小隊運作

至於隸屬吳智鴻小隊的彭軍壕，亦曾出庭作供7天。吳雖已認罪，但他沒有出庭作供，控方主要仍是靠彭的口供道吳小隊的運作，及各人的角色，如賴振邦主要負責製炸彈，許湛榮則是與吳是中學同學兼好友，許在2014年已與吳一同參與社運等，都是從彭作供時道出。

辯方質疑彭淡化角色實為第二把交椅

辯方卻質疑彭非可靠證人，並指彭並非如其口供所述般只是隊中的等閒之輩，事實上彭在台灣軍訓回港後，便沒有工作，只是跟隨吳出席會議等，並指彭實為吳的「左右手」，且是隊中繼吳以外的「第二把交椅」。但彭作供時提及吳建議擲鏹水彈，彭卻只稱他負責「睇水」，他之後更去了買外賣；西貢行山試槍，彭又是負責「睇水」，他沒親手試槍之餘，更只是聽到槍聲及爆炸聲，沒有目睹情況。辯方質疑彭的說法指彭的口供是：「一有大嘢發生就話唔關佢事。」認為彭有將罪責都推到他人身上的傾向，認為彭的供詞自相矛盾，且是選擇性記憶。

彭軍壕作供時曾提及，吳智鴻與許湛榮是香港華仁書院的校友。他與吳在計劃前取得炸彈組件，亦是藏於華仁書院。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

指吳又惡又癲怕了他

彭又提及他覺得其隊長吳智鴻是個很惡的人，他聽到吳提議鬧市放炸彈及用真槍殺警，也覺吳「癲」並「怕咗佢」，稱一直很想退隊，但他認識吳的為人，吳又知道很多他的事，若他不再參與，怕吳會搞家人，故一直留在隊中。

彭被辯方盤問時，承認其父是警署警長，原定2019年退休。辯方問他曾否和父親商量事件，彭稱不想父親擔心，故沒有告訴過他，即使被捕後，也沒有就如何可獲控較少罪名等與父商討。

辯方指彭因其父關係獲禮待

辯方對彭的說法存疑，質疑指彭被捕後，因其父是警員關係，指其父曾向調查警員傳達彭是「自己人」，求他們「鬆手啲」，又指彭被拘留期間，警方曾多次探訪彭，並與他閒話家常，又安撫其情緒。律師在盤問有關警員時，多名警員均稱知彭的父親是同袍，但否認有包庇過彭。但辯方仍認為彭是「警察寶寶」(Police Baby)，彭被捕後拒向警方交出手機密碼，其手機最終沒有如其他被告般遭強行破解。

被告蘇緯軒在2019年12月20日於大埔翠屏商場被捕。(資料圖片)

蘇緯軒19歲被安排當槍手

至於第三名污點證人蘇緯軒，案發時只得19歲，他並非「屠龍」或吳小隊成員，而是被安排在「大計劃」中藏身大廈天台向警員遠距離開槍殺警。

蘇稱他2014年玩War Game認識男子Stephen，在Stephen耳濡目染下接觸政治，得知他有意用武力抗爭得到更大的自決權，後來更在對方邀請下擔任其助手。

「槍手」蘇緯軒認罪後轉做控方證人，並透露他由一名叫Stephen的男子安排在計劃中做槍手。(資料圖片)

曾被安排向吳等人sell槍

2019年6月，他按照Stephen指示向吳智鴻等人「Sell槍」，吳稱要先購入3支手槍。11月初，Stephen指吳等人要試槍，叫蘇到場指導他們。蘇認為試槍地點並不安全，試槍前一日臨時找藉口不出席。

被捕時曾向警員開槍

至11月中，Stephen向他稱計劃需要一名「槍手」，遂叫蘇擔任，蘇指Stephen疑心很重，擔心若退出會被Stephen搞，因前表面上附和，早已打算行動前找藉口拖延。事敗後他覺不安全，叫Stephen為他安排安全屋，他與女友在大埔安全屋暫住期間被捕，他並捕時並曾向警員開槍。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023

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