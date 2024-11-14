屠龍小隊案．判刑｜槍手蘇緯軒囚12年　彭軍壕屬跑腿囚10年

屠龍小隊串謀另一無名激進小隊殺警案，7名罪成被告今（14日）在高院接受判刑，分別5年10個月至23年10個月不等。其中唯一經審訊後定罪的賴振邦，法官張慧玲估計陪審員因不肯定賴是串謀的一份子，僅能肯定他知道炸彈的存在，故判其囚10年10個月；至於污點證人彭軍壕和「槍手」蘇緯軒，張官指彭在案中負責跑腿屬重要任務；接納蘇案發時曾嘗試不參與行動，分別判兩人囚10年和12年。



彭屬跑腿但任務重要囚10年

張官判刑指，彭軍壕和賴振邦同為案中主腦吳智鴻的隊員，其中彭在案中負責跑腿，其任務亦相當重要。張官針對他以20年為量刑起點，因擔他任控方證人獲百份之50的扣減，終判其囚10年。

認為陪審團肯定賴知炸彈的存在

經審訊後定罪的賴振邦，張官估計陪審員因不肯定賴是串謀的一份子，僅能肯定他案發時知道炸彈的存在，但不知道炸彈擺放的位置，故裁定他串謀爆炸罪脫，而交替控罪成。張官基於此以11年為量刑起點，因其良好品格給予扣減，終判囚10年10個月。

蘇雖然找藉口推搪但控罪重點在協議

另針對案中「槍手」蘇緯軒，他在出庭作供時聲稱無意參與殺警，在行動前一日仍在找藉口推搪行動。惟張官認為控罪重點為達成協議，而非協議最終有否執行，不過接納蘇曾嘗試不參與行動。蘇同樣因擔任控方證人獲百分之50扣減，就串謀謀殺、藏槍、向警員開槍拒捕判囚12年。

蔡知道土製炸彈會用於社會事件

至於曾協助吳智鴻製造引爆裝置的蔡凱明，張官認為他雖非串謀者之一，但必然知道該裝置會使用於土製炸彈，且會應用於2019年的社會事件中，判其囚5年10個月。

陳稱遭損友利用囚9年

最後負責收取槍械部件包裹，並從蘇取到一支真槍和子彈以作收藏的陳玉龍，他求情指被捕時才知道涉案計劃，稱沒想到「損友」、「兄弟」會利用他作傷天害理的事。張官考慮到他非涉案彈藥的擁有者，但案發時未有將彈藥收藏好，而是隨意擺放，可予他人利用，判其囚9年。

其餘兩名被告的判刑：

案件編號：HCCC164、165/2022、HCCC255、256/2023

原定的殺警大行動詳情

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